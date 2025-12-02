김성환 기후부 장관 "원전도 유연성 높인다…산하기관장 인선 연말·연초 차례로”

김성환 기후에너지장관은 지난 1일 “원전도 소위 경직성을 최소화하기 위한, 유연성을 높이기 위한 연구개발(R&D)을 한다”고 밝혔다.
김 장관은 이날 정부세종청사에서 개최한 간담회에서 “원전은 경직성이 있고 재생에너지는 간헐성이 있어서 각각 단점을 어떻게 보완할 것이냐가 에너지믹스의 숙제”라며 이같이 말했다.
김 장관은 “대전제는 소위 석탄발전소와 장기적으로는 액화천연가스(LNG) 발전소를 어떻게 빨리 퇴출하느냐가 문제”라며 “봄과 가을철에 재생에너지만으로 소위 전력수요를 커버하는 시점에 원전을 어떻게 유연하게 할 것이냐의 문제가 있을 수 있어서 실증작업을 할 것”이라고 밝혔다.
LNG 발전은 태양광이나 풍력이 작동하지 않을 때 비상 전원으로 활용하고, 장기적으로는 그린수소 발전소로 전환한다는 계획이다.
김 장관은 “태양광이 정오에 집중생산되는 문제가 있기 때문에 정오가 아닌 소위 수직형 태양광으로 해뜰 때와 해질 때 재생에너지를 생산하는 것을 섞어서 저커브를 최소화하는 방향으로 가려고 한다”고 말했다. 이어 “에너지저장장치(ESS) 가격이 빠르게 낮아지고 안정성이 높아지는 상황이어서 ESS를 적절학 섞어가면서 점차 간헐성을 보완할 수 있을 것”이라고 설명했다.
김 장관은 또 재생에너지 확대가 전기요금 인상으로 이어지는 게 아니냐는 질문에 “그간의 경험으로 보면 전기요금에 가장 크게 영향을 미치는 것은 국제 유가”라며 “현재 국제 유가가 안정되면서 한국전력의 이익이 늘어나고 있다”고 답했다.
관련기사
- 김성환 기후, 연일 재생에너지 소통…업계 건의 세액공제·규제완화 등 논의2025.10.23
- 김성환 기후부 장관 "재생에너지 중심으로 에너지체계 개편”2025.10.14
- 김성환 환경 "기후에너지환경부와 산업부는 한 몸처럼…탈원전 아닌 탄소와 싸울 것”2025.09.10
- 대통령·국회·정부까지 쿠팡에 쓴소리...강경 카드 꺼내나2025.12.02
발전공기업 통폐합 관련해서는 “여러가지 복잡한 요소가 많아서 어떤 안이 최선일 지에 대해 용역을 할 계획”이라며 “단기용역을 해서 전문가 의견을 충분히 듣고 나서 내년 12차 전기본이 확정되기 전까지 국민에게 안으로 발표하기 전에 발표할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
산하기관장 인사 관련해서는 “최근 차관·1급 인사도 대체로 마무리돼 가고 있어서 산하기관장 인선도 전체적으로 하고 있는 단계”라며 “대략 12월 중에는 임명하거나 인선 프로세스에 들어갈 것”이라고 답변했다.