김성환 기후부 장관 "재생에너지 중심 녹색전환 선도부처 거듭날 것"

김성환 기후에너지환경부 장관은 22일 “재생에너지 대전환의 선두부처 역할에 매진할 것”이라고 밝혔다.

김 장관은 이날 서울 한강홍수통제소에서 취임후 첫 풍력 업계 간담회에서 “기후부 출범은 화석연료 중심 탄소문명을 조속히 재생에너지 기반 탈탄소 녹색문명으로 대전환하는데 초석을 마련하기 위한 것”이라면서 “기후부는 과거 환경부가 주로 담당해온 규제 중심 역할에서 벗어나 녹색문명의 주인공으로 거듭나기 위한 진흥 측면에 방점을 두고 있다”고 말했다.

김 장관은 “풍력발전 보급 확대와 함께 관련 산업 생태계를 적극 육성해 나갈 것”이라면서 “해상풍력은 선행 신규사업(프로젝트)의 성공적 안착을 통해 국가 성장 동력으로 육성하고 육상풍력은 장관 주재 범정부 전담반(TF)을 조속히 출범시켜 업계 인허가 문제를 일괄방식(원스탑)으로 해소할 계획”이라고 강조했다.

김성환 기후에너지환경부 장관(맨 오른쪽)이 22일 한강홍수통제소에서 풍력 업계 간담회를 주재하고 있다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 22일 풍력업게 간담회에서 인사말을 하고 있다.

기후부는 이날 풍력 업계의 풍력발전 현장 목소리와 애로사항을 청취하고 ▲육상풍력 범정부 전담반(TF) 출범 ▲해상풍력 범정부 전담반(TF)을 통한 신규사업(프로젝트) 인허가 지원 ▲해상풍력특별법 하위법령 제정 등을 조속히 추진한다는 계획이다.

기후부는 앞으로도 업계·관련 전문가와 함께 풍력 보급 가속을 위한 정책 방안에 대해 지속적으로 소통해 최적의 전략을 모색할 예정이다.

한편, 이날 간담회에는 두산·유니슨 등 터빈 업체를 비롯해 한화오션·HD현대중공업·성동조선 등 주요 기자재 업체와 SK이노베이션E&S·코펜하겐 인프라스트럭처 파트너스(CIP)·크레도(KREDO)·GS윈드 등 국내외 개발사 임직원과 전문가·풍력 단체 관계자들이 참석했다.