고준위위원회, 정부 위촉위원 선임 완료…위원회 운영 본격화

고준위방사성폐기물관리위원회(위원장 김현권)는 위원회 정책 조정과 대외 협력 업무를 추진하는 유휘종 상임위원이 임명됐다고 29일 밝혔다.

상임위원의 임명으로 고준위위원회는 전체 위원 9인 중 정부 위촉직 5인(위원장 1인, 상임 1인, 비상임 3인) 위촉을 모두 완료했다.

유휘종 고준위방사성폐기물위원회 상임위원.

유휘종 신임 상임위원은 대통령비서실 행정관·한국에너지공단 신재생에너지센터 소장 등을 역임한 환경·에너지 분야 정책·소통 전문가로 알려졌다. 정부는 고준위 방사성폐기물 관리 정책의 대외 실행력을 제고할 것으로 기대했다.

유휘종 상임위원은 “고준위 방사성폐기물 문제는 국가 에너지 정책의 지속 가능성을 좌우하는 핵심 과제인 만큼, 투명하고 합리적인 대화와 합의로 국민에게 신뢰받는 부지선정 절차 관리를 통해 국민 안전과 에너지 안보를 확보하는 데 최선을 다하겠다”라고 강조했다.

고준위위원회는 오는 2월 23일 제1회 위원회 회의를 시작으로 본격적인 행보에 나선다.

고준위방사성폐기물관리위원회 청사 전경.

고준위위원회는 이번 임명에 앞서 지난 5일 전문성과 객관성 확보를 위해 정재학 교수(경희대)·박진희 교수(동국대)·하정림 변호사(법무법인 태림) 등 학계·법조계 전문가 3인을 비상임위원으로 위촉한 데 이어, 이번에 시민사회와 행정 경험을 두루 갖춘 상임위원을 추가함으로써 분야별 균형 잡힌 전문 역량을 구축했다.

고준위위원회는 앞으로 ▲고준위 방사성폐기물 관리 정책 수립 ▲부지선정 절차 관리 및 투명성 확보 ▲국민 및 시민사회와의 소통 등 핵심 현안을 집중적으로 논의해 국가 에너지 정책의 지속 가능성을 확보해 나갈 계획이다.