박충권 의원, 'K-원전, 규제에 달렸다' 정책세미나 개최

박충권 국민의힘 의원은 오는 11일 국회의원회관 제8간담회실에서 'K-원전, 규제에 달렸다' 정책세미나를 개최한다고 밝혔다.

박 의원은 "K-원전은 과거 대형 원전 중심의 경직된 규제 체제에 묶여 있고, 정권에 따라 규제의 강도와 방향이 급변하여 원전 산업 생태계 전반에 악영향을 미치고 있다"며 "이번 세미나는 K-원전의 지속 가능한 발전을 위해 기술 중심의 유연하고 예측 가능한 규제 패러다임으로의 전환을 모색하고자 마련됐다"고 말했다.

사진=박충권 의원실

세미나에선 정범진 경희대 원자력공학과 교수가 '대형원전 규제방향'을, 정용훈 카이스트 원자력·양자공학과 교수가 'SMR 및 4세대 원전 규제방향'을 주제로 발제한다. 좌장은 최성민 한국원자력학회장이 맡는다.

패널 토론은 임시우 원자력안전위원회 안전정책국장, 이우상 한국수력원자력 규제협력처장, 문주현 단국대 에너지공학과 교수, 박상덕 전 한국전력 전력연구원장, 고범규 사실과과학네트워크 이사, 설영실 한국여성원자력전문인협회 회장이 참여하며, 사회는 류재수 한국원자력연구원 선진핵주기기술개발부 부장이 참여한다.

박 의원은 "국민 대다수가 신규 원전 건설에 동의한 만큼 안전은 철저히 담보하되, 현장의 여건과 기술 변화를 신속히 반영할 수 있는 합리적인 규제 개혁이 조속히 이뤄져야 한다"고 강조했다.