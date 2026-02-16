미 동북부 역대급 한파...추위 피하는 소비 확산

뉴욕을 위시한 미국 동북부 지역을 덮친 한파가 예상 밖의 겨울 특수를 만들고 있다. 오랜 기간 영하권 추위가 이어지자, 추위를 견디거나 피하기 위한 소비가 늘면서 모피 코트 같은 고가 방한복부터 따뜻한 휴양지로의 여행까지 지출이 번지고 있다는 분석이다.

블룸버그통신은 15일(현지시간) 뉴욕이 1월 말부터 2월 초까지 9일 연속 영하권을 기록하는 등 최근 수년 사이 가장 추운 겨울을 겪으면서, 추위를 피하기 위한 소비가 나타났다고 보도했다.

외신은 실제 뉴욕 맨해튼 의류 도매지구의 한 모피 매장에서는 1500달러(약 216만원) 수준의 밍크 재킷과 라쿤 코트 등이 비수기인 한겨울에 이례적으로 잘 팔렸다고 보도했다. 매장 측은 지난달의 매출이 전년 동월 대비 20% 늘었다고 밝혔다.

눈이 내리고 있는 뉴욕 거리,(사진=뉴욕 시 공식 엑스 계정)

스파와 사우나 등의 수요도 커졌다. 외신은 뉴욕 곳곳의 사우나의 1월 매출이 전년보다 12% 증가했다고 집계했으며, 방문객도 20%가량 늘었다는 곳이 나왔다고 설명했다.

한파를 피해 따뜻한 곳으로 향하는 소비도 늘었다. 외신은 뉴욕·시카고·보스턴 등 한파 영향권 도시에서 플로리다·도미니카공화국 같은 온난 지역으로 떠나는 예약이 늘었고, 일부 휴양지의 단기 숙소 예약은 12~1월에 전년 대비 31% 증가했다고 분석했다.

한 뉴욕 거주자는 1월 추위를 피해 가족과 마이애미로 이동하며 항공·숙박비만 약 5000달러(약 722만원)를 썼고, 2주 뒤에는 도미니카공화국으로 다시 여행을 계획 중이라고 외신에 밝혔다.

다만 한파가 소비를 전부 끌어올린 것은 아니다. 눈폭풍이 닥친 주간에는 뉴욕 대도시권 레스토랑 매출이 전년 대비 20% 가까이 줄고, 소매 활동도 감소했다는 통계가 나왔다고 외신은 설명했다.