스타벅스, 美 대도시 폐점 잇따라...경쟁심화 탓

스타벅스가 뉴욕·로스앤젤레스(LA) 등 미국 대도시 도심에서 매장을 줄이고 있다. 한때 거리마다 매장을 세우던 ‘초밀집 출점’ 전략에서 벗어나 구조조정에 나선 것이다.

29일(현지시간) CNN에 따르면 스타벅스는 뉴욕 맨해튼 내 최대 커피 체인 자리를 던킨에 내줬다. 뉴욕에서는 전체 매장의 12%에 해당하는 42곳이 문을 닫았다. LA에서도 올해 20곳 이상이 폐점됐고 샌프란시스코(7곳), 미니애폴리스(6곳), 볼티모어(5곳) 등 주요 도시에서도 잇따라 매장을 닫았다.

이번 조치는 브라이언 니콜 스타벅스 최고경영자(CEO)가 추진 중인 10억 달러 규모 구조조정의 일환이다. 이에 따라 스타벅스는 대도시 지역에 집중된 약 400개 매장을 폐점 중이다. 출근길 수요를 노리고 도심 지역에 매장을 집중했던 기존 전략이 경쟁 심화와 원격근무 확산 속에 한계에 부딪혔다는 판단에서다.

스타벅스 매장 (사진=지디넷코리아)

스타벅스 대변인은 “미국과 캐나다에 있는 1만8천개 이상의 매장을 검토해 실적이 부진하거나 브랜드 기준을 충족하지 못하는 매장을 폐점했다”며 “내년에는 뉴욕과 로스앤젤레스를 포함한 주요 대도시에서 리모델링과 신규 출점을 계획하고 있으며, 스타벅스 브랜드를 반영한 새 디자인과 고급화된 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

시장에서는 스타벅스의 도심 매장 폐쇄 이유로 경쟁 심화를 꼽았다. 소형 커피 체인, 버블티·스무디 등 대체 음료 브랜드, 소규모 독립 커피숍이 급증하며 경쟁이 격화됐다는 분석이다.

여기에 2020년 팬데믹 이후 확산된 원격근무도 영향을 미쳤다. 출퇴근 인구 감소로 도심 업무지구 매장 수요가 구조적으로 줄어들었기 때문이다.

니콜 CEO는 스타벅스를 집과 직장 사이의 ‘제3의 공간’으로 재정립하려 하려는 구상이다. 이를 위해 미국 내 직영 매장 1천곳을 의자, 소파, 테이블, 콘센트를 갖춘 형태로 재단장할 계획이다.

다만 회복 속도는 더디다는 평가다. 스타벅스 주가는 올해 들어 약 6% 하락했다. 윌리엄 블레어의 샤론 잭피아 애널리스트는 “리모델링도 중요하지만 매장 운영 개선이 더 큰 과제”라고 지적했다.

스타벅스가 같은 공간에서 ‘테이크아웃 고객’과 ‘머물고 싶은 고객’이라는 두 집단을 동시에 만족시켜야 하지만, 이를 조율하는 데 어려움을 겪고 있다는 설명이다.

잭피아는 “이 문제를 해결하는 것은 쉬운 일이 아니다”며 “많은 사람이 예상했던 것보다 훨씬 힘든 싸움이 되고 있다”고 덧붙였다.