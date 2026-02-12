테팔, 스탠드 믹서 '베이크 에센셜' 출시

주방용품 브랜드 테팔은 스탠드 믹서 '베이크 에센셜'을 출시했다고 12일 밝혔다.

베이크 에센셜은 800W 모터와 플라나터리 믹싱 시스템으로 제빵 초보자도 전문가 수준의 반죽 결과물을 구현할 수 있다.

플라나터리 믹싱은 연결부와 믹싱 툴이 행성처럼 동시에 회전하며 볼 전체를 고르게 섞는 방식으로 재료를 빈틈없이 섞고 균일한 반죽을 만든다.

테팔 베이크 에센셜 (사진=테팔)

제품에는 ▲거품기 ▲도우 훅 ▲비터 등 3가지 전용 헤드를 기본 제공한다. 거품기는 스테인리스 스틸 소재로 제작됐다. 도우 훅과 비터는 세라믹 코팅 처리했다.

4.8L 대형 스테인리스 스틸 믹싱볼을 적용해 크림 800ml, 밀가루 500g, 반죽 1.8kg까지 한 번에 처리할 수 있다. 6단계 속도 조절과 순간 작동이 가능한 펄스 모드로 반죽 상태에 맞춘 섬세한 조작이 가능하다.

제품 하단에는 6개 흡착판을 달아 고속 회전이나 무거운 반죽 작업 안정성을 높였다. 헤드를 위로 들어 올리는 '틸트 헤드' 방식으로 재료 투입이나 볼 탈착이 간편하며, 튐 방지 커버를 통해 밀가루나 반죽이 튀는 현상도 최소화했다.

테팔 마케팅 담당자는 "베이크 에센셜은 홈베이킹 입문자부터 마니아까지 누구나 쉽게 빵과 디저트를 만들 수 있도록 개발한 제품"이라며 "앞으로도 실용적인 기술력으로 소비자 요리 생활을 더욱 풍요롭게 만드는 주방 가전을 선보이겠다"고 말했다.