비츠로셀, 일본 기업에 672만 달러 규모 고온전지 공급

리튬일차전지 및 이차전지 소재 전문기업 비츠로셀이 고수익 제품군으로 꼽히는 고온전지 공급을 늘려나간다.

비츠로셀은 6일 일본 K사와 고온전지 공급계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 계약은 해양장비에 사용되는 고온전지 13만 4400개를 공급하는 내용으로, 계약금액은 총 672만 달러(약 98억원) 규모다. 공급 기간은 오는 3월부터 2027년 9월까지다.

비츠로셀_고온전지 (사진=비츠로셀)

앞서 비츠로셀은 동일 고객사와 2024년 10월부터 2026년 3월까지 고온전지 100,800개를 공급하는 계약(계약금액 504만 달러, 약 70억원)을 체결한 바 있으며, 이번 계약은 기존 계약 종료 이후 추가 물량을 포함한 연속 수주이자 계약 규모가 확대됐다.

비츠로셀의 고온전지는 고온·고진동 등 극한 환경에서도 안정적인 성능을 구현하는 제품으로, 주로 석유·가스 산업과 해양 인프라 분야에 사용된다. 해당 제품군은 비츠로셀 제품 중 가장 높은 이익률을 기록하는 고부가가치 제품이다.

회사 측은 이번 계약을 통해 일본 고객사와의 장기적인 협력 관계를 공고히 하는 한편, 고수익 제품 중심의 매출 구조 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

비츠로셀 관계자는 “기존 계약에 이어 추가 공급계약을 체결하게 된 것은 당사의 기술력과 품질 경쟁력에 대한 고객사의 신뢰가 반영된 결과”라며 “향후에도 해양 및 에너지 인프라 분야를 중심으로 고부가 제품 수주를 지속 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.