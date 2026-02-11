CTA, 킨지 파브리지오 회장 CEO로 선임

35년간 재임한 게리 샤피로 CEO는 이사회 의장으로 이동

디지털경제입력 :2026/02/11 11:06

권봉석 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

매년 초 열리는 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES'를 주관하는 미국 소비자기술협회(CTA)가 10일(현지시간) 새 CEO로 킨지 파브리지오 회장을 선임한다고 밝혔다.

CTA는 "이번 CEO 교체는 장기 비전과 연속성을 강화하는 차원에서 진행됐고 향후 조직의 안정성과 미래 성장을 동시에 확보하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

올 초 CES 2026 브리핑에서 발표하는 킨지 파브리지오 CTA 신임 CEO. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

킨지 파브리지오는 2008년 CTA에 합류했다. CTA는 "킨지 파브리지오는 CES와 CTA 전반의 전략·운영을 담당했고 CES의 성장과 고도화, CTA 회원사 구조 현대화, CES 프로그램 확대, 신기술 분야 확장에 기여했다"고 설명했다.

관련기사

킨지 파브리지오 신임 CEO는 오는 5월 1일부터 정식 임기를 시작한다. 그는 "앞으로 CTA 다음 시대를 이끌게 돼 영광이며, 회원사와 CES, 혁신의 가치를 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

35년 이상 CTA의 독립 조직 전환, 글로벌 영향력 확대 등을 주도한 게리 샤피로 CEO는 이사회 의장으로 이동한다. 이후 CTA 이사회 운영과 대외 활동에 전념할 예정이다.

권봉석 기자bskwon@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
CTA CES 킨제이 파브리지오 게리 샤피로

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

빗썸 "비트코인 보유·지급량 체크 시스템 작동 안해"

송재혁 삼성전자 사장 "HBM4에서 삼성 본래 모습 다시 보여줄 것"

"의대정원 확충 고작 490명...의료공백 참아온 국민은 허탈"

D램 구조적 공급 부족 직면…"생산능력 매년 5% 미만 성장"

ZDNet Power Center