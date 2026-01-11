CES 2026, 팬데믹 이후 최대 성황…4100개사 참여

세계 최대 IT·가전 전시회 CES 2026이 팬데믹 이후 최대 규모로 개최됐다.

이번 행사는 미국 라스베이거스에서 6~9일(현지시간) 진행됐다. 미디어 데이(4~5일)를 포함하면 전 세계에서 약 14만8천 명이 방문했다.

이 가운데 해외 참관객은 5만5천여 명 이상으로 집계됐다. 글로벌 미디어, 콘텐츠 크리에이터, 산업 애널리스트 등 미디어 관계자도 약 6천900명이 현장을 찾았다.

CES 2026가 열린 미국 라스베이거스 컨벤션 센터(LVCC) (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

특히 전체 참관객 55% 이상이 기업 임원급으로 집계됐다. 포춘 500대 기업 중 60% 이상이 CES 2026에 참가했다.

이번 CES에는 전 세계 4천100여 개 기업과 1천200여 개 스타트업이 참가했다. 전시 면적은 순면적 기준 260만 제곱피트에 달했다.

전시장 곳곳에서는 AI, 양자기술, 모빌리티, 로보틱스, 헬스 분야의 혁신 기술이 실제 서비스와 제품 형태로 구현되며 '미래가 이미 도착한 현장'이라는 평가를 받았다.

CES 2026 기간 동안 400여 개의 컨퍼런스 세션이 열렸고, 1천300명 이상의 연사가 무대에 올랐다. 전 세계 정부 관계자 200여 명도 참석했다. 행사 기간 생성된 기사와 콘텐츠는 3만7천 건 이상에 달했다.

CES는 세계전시산업협회(UFI)가 제정한 국제 감사 기준을 준수해 전시회 지표를 관리하고 있다. CES 2026 주요 수치는 현재 사전 집계 단계다. CTA는 독립 외부 감사기관을 통해 수치를 검증한 뒤, 오는 봄 'CES 2026 감사 보고서'를 공개할 예정이다.

게리 샤피로 미국소비자기술협회(CTA) 이사회 의장 겸 CEO는 "CES는 전 세계에서 가장 강력한 혁신의 검증 무대"라며 "기술이 커뮤니티와 비즈니스, 정책과 만나는 공간으로, 향후 10년간 산업 경쟁력을 좌우할 기술들이 논의됐다"고 말했다.

관련기사

킨지 파브리치오 CTA 회장도 "CES 2026은 글로벌 기술 생태계 전반에서 파트너십과 아이디어 교류가 그 어느 때보다 활발했다"라며 "AI와 모빌리티, 로보틱스, 헬스 등 다양한 분야에서 아이디어가 비전에서 현실로 전환되고 있음을 보여줬다"고 평가했다.

한편 CES 2026에는 알렉시스 오하니언, 세리나 윌리엄스, 지미 버틀러, 스티비 원더, 윌아이엠 등 글로벌 셀러브리티와 브랜드 앰배서더도 참석했다. 60주년을 맞는 다음 CES는 내년 1월 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 개최된다.