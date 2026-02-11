맥도날드 이사회에 짐 팔리 포드 CEO 합류

맥도날드가 짐 팔리 포드자동차 최고경영자(CEO)를 이사회 멤버로 선임했다.

10일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 정치·사회적 쟁점에 대해 비교적 신중한 태도를 유지해온 맥도날드 이사회에 자동차 업계에서 직설적인 발언으로 알려진 경영진이 합류하게 됐다.

팔리는 2020년 10월부터 포드를 이끌고 있다. 그는 지난해 트럼프 행정부가 도입한 관세 정책에 대해 자동차 산업 근로자들에게 ‘파괴적일 것’이라고 경고한 바 있다. 최근에는 미국 자동차 업체를 대상으로 일부 관세 유예 조치를 연장한 데 대해 도널드 트럼프 대통령에게 공개적으로 감사를 표했다.

짐 팔리 포드 CEO

팔리는 미국·멕시코·캐나다를 아우르는 자유무역협정의 중요성도 지속적으로 강조해 왔다. 해당 협정은 트럼프 대통령이 유지에 대해 미온적인 입장을 보여온 사안이다.

그는 또 자동차 제조사들이 전기차(EV) 판매 확대를 위해 대응해온 엄격한 연비 규제를 완화하려는 공화당 주도의 정책 기조를 지지해 왔다. 포드는 지난해 12월 수익성 확보에 어려움을 겪어온 전기차 사업을 전면 개편하면서 관련 비용으로 195억 달러(약 28조 4290억원)를 반영했다고 발표했다.

팔리는 포드 외에도 최근까지 할리데이비슨 이사회 멤버로 활동해 왔다. 다만 할리데이비슨은 이날 그가 이사 재선에 나서지 않기로 했다고 밝혔다. 팔리는 경력 대부분을 자동차 산업에서 쌓았다. 포드에서 약 20년간 근무했고 이전에는 도요타자동차에서도 근무한 바 있다.