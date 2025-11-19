트럼프, ‘맥도날드 5달러 세트’ 내세워 물가 안정 성과 강조

도널드 트럼프 미국 대통령이 맥도날드의 저가 세트 메뉴 부활을 ‘물가 안정의 상징’으로 내세우며 자신의 경제 정책 성과를 강조했다.

18일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 트럼프 대통령은 최근 맥도날드 가맹점주 행사에서 맥도날드가 국민이 사랑하는 합리적인 가격의 메뉴를 되살리고 있으며, 이것이 바로 물가를 낮추는 길이라고 말했다.

맥도날드는 최근 5달러(약 7천313원)·8달러(약 1만1천703원) 가격대의 ‘엑스트라 밸류 밀(Extra Value Meal)’ 세트 메뉴를 재도입했다.

도널드 트럼프 대통령이 대선 캠페인의 일환으로 맥도날드에서 아르바이트를 하고 있다. (사진=엑스 캡처)

트럼프는 이를 언급하며 자신이 맥도날드의 가장 충성스러운 고객 중 한 명이며 맥도날드의 저가 메뉴 부활은 미국이 올바른 방향으로 가고 있다는 신호라고 강조했다. 또한 국민이 체감하는 ‘합리적 가격’이 바로 정부 경제 정책의 목표라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이날 연설에서 자신이 민주당이 초래한 사상 최악의 인플레이션을 바로잡고 있으며, 본인이 추진 중인 감세·투자 유치·관세 정책이 효과를 내고 있다고 주장했다.

이번 발언은 공화당이 최근 지역 선거에서 ‘생활비 부담’ 이슈로 패배한 이후 민생 이슈 선점을 노린 것으로 풀이된다.

외신에 따르면 트럼프 행정부는 최근 쇠고기·토마토·커피·바나나 등 식품 수입품에 대한 관세 일부를 인하하고, 중남미 국가들과 가격 안정 협정을 체결하는 등 물가 완화를 위한 조치도 발표했다.

또한 50년 만기 주택담보대출 도입 검토와 함께 국민에게 관세 배당 형태로 2천 달러(약 292만6천200원)씩 직접 지급하는 방안도 언급했다.

그러나 전문가들은 여전히 트럼프의 고관세 정책이 오히려 물가 상승을 자극하고 있다고 지적한다.

이에 대해 트럼프 캠프 측은 관세 정책은 미국 제조업을 보호하기 위한 것이며 이번 식품 관세 인하 조치는 일시적 조정이라고 해명했다.