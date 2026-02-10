큐렉소, 고관절 치환술 로봇수술 성공

의료로봇전문 기업 큐렉소는 국내 의료로봇 기업 최초로 '큐비스-조인트 THA'를 활용한 고관절 치환술을 성공했다고 10일 밝혔다.

이번 수술은 고관절 적응증에 대한 국내 의료로봇기업의 첫 임상 사례다. 고관절 분야 국내외 권위자인 하용찬 서울부민병원장이 집도했다.

하용찬 서울부민병원장이 큐렉소 '큐비스-조인트 THA'를 활용해 고관절 수술을 집도하고 있다. (사진=큐렉소)

큐비스-조인트 THA는 큐렉소가 자체 기술로 개발한 인공관절 수술로봇으로 기존 무릎 인공관절 수술로봇 '큐비스-조인트'에 고관절 적응증을 추가한 모델이다.

수술 전 환자의 해부학적 구조를 기반으로 한 3차원 수술 계획을 수립하고 로봇을 통해 정밀하게 뼈를 절삭한다. 인공관절 위치 오차, 다리 길이 차이 등 고관절 수술의 주요 변수를 줄이고 정확도를 높인다.

큐렉소는 이미 무릎 인공관절 수술로봇 '큐비스-조인트'를 통해 국내 순수 기술로 개발된 정형외과 수술로봇의 상용화를 주도해왔다. 이번 고관절 수술 임상 성공으로 무릎에 이어 고관절까지 적용 범위를 넓혔다.

관련기사

하용찬 병원장은 "국산 로봇도 고난도 고관절 수술을 정밀하게 수행할 수 있음을 임상에서 입증했다"라며 "큐비스-조인트의 정교함에 더해 수술 데이터가 쌓이면 향후 정형외과 수술 전반 패러다임을 바꿀 것"이라고 말했다.

큐렉소 관계자는 "큐비스-조인트 THA는 고난도 고관절 수술의 정밀함을 극대화할 수 있는 솔루션"이라며 "무릎에 이어 고관절 시장에서도 로봇 기술력을 증명한 만큼 앞으로 정형외과 수술로봇 분야 글로벌 리더로 도약하겠다"고 밝혔다.