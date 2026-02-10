휴롬, 독일 암비안테서 '키친 이노베이션' 9년 연속 수상

휴롬은 독일에서 열린 세계적인 주방가전 어워드인 '2026 키친 이노베이션 어워드'에서 수상했다고 10일 밝혔다.

키친 이노베이션 어워드는 매년 독일 프랑크푸르트에서 열리는 세계 최대 소비재 박람회 암비안테에서 진행되는 글로벌 주방가전 어워드다. 휴롬은 이 어워드에서 9년 연속 상을 받았다.

이번 어워드에서는 휴롬 신제품 착즙기 H80ST 및 상업용 착즙기 CP50이 ▲기능성 ▲소비자 편의성 ▲제품 우수성 ▲제품 퀄러티 등 부문에서 우수한 평가를 받았다.

휴롬 암비안테 시연 (사진=휴롬)

휴롬은 수상과 더불어 6일부터 10일까지 박람회 전시 부스를 운영한다. 글로벌 고객을 대상으로 신제품 H80ST 착즙기를 비롯해 글로벌 B2B 시장을 타깃으로 한 상업용 착즙기 CP50을 주요 제품으로 선보였다.

휴롬 H80ST는 착즙 중 사용자 개입을 최소화한 구조 설계로 핸즈프리 경험을 구현한 것이 특징이며, 소비자 의견을 반영한 제품 디자인을 통해 편의성이 강화된 제품이다.

상업용 착즙기는 카페, 레스토랑, 호텔 등 다양한 비즈니스 환경에서 안정적이고 효율적인 운영이 가능한 제품이다.

휴롬 주력 제품인 착즙기뿐만 아니라 블렌더, 음식물 처리기, 정수기 등 확장된 라인업을 함께 선보이며 종합 주방가전 브랜드로서 입지를 확대했다.

휴롬 전시 부스에서는 저속 착즙 방식으로 3가지 이상 채소 과일의 복합 영양을 보존한 '로우 코어 주스'를 경험할 수 있도록 했다.

한편 휴롬은 독일법인을 중심으로 현지화 전략을 펴 지난해 유럽권역 매출이 25년 대비 60% 이상 성장했다.

휴롬은 올해 암비안테 전시를 시작으로 신제품 런칭과 다양한 온오프라인 영업, 마케팅을 확대한다. 유럽 소비자들에게 가정용을 비롯한 상업용 착즙기와 다양한 라인업 제품을 선보여 글로벌 주방가전 시장을 공략한다.

김재원 휴롬 대표는 "앞으로도 글로벌 주방가전 브랜드로서 신성장 동력을 창출하는 동시에 건강 주스 문화를 확산해 세계인들의 건강에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.