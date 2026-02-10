삼양라운드스퀘어, ‘라운드스퀘어 프라이즈’ 대상팀 영국 연수 마쳐

삼양라운드스퀘어와 삼양식품은 청소년 푸드테크 공모전 ‘라운드스퀘어 프라이즈’ 대상 수상팀과 함께한 영국 해외 연수를 마쳤다고 10일 밝혔다.

이번 연수는 지난해 11월 열린 공모전에서 대상을 받은 중등부 ‘M.S.G’ 팀과 고등부 ‘아쿠아펄’ 팀에게 제공된 우승 특전으로, 대상팀은 지난 3일부터 8일까지 4박 6일간 옥스퍼드 대학교와 주요 푸드테크 기업 등을 방문했다.

연수 기간 참가자들은 옥스퍼드대에서 감각 연구 분야 권위자인 찰스 스펜스 교수와 교류하며 각 팀의 연구 아이디어를 소개하고, 연구 방향과 실험 설계에 대한 피드백을 받았다. 연구실 투어와 교류 프로그램도 함께 진행됐다.

영국 옥스퍼드 대학교를 방문한 ‘라운드스퀘어 프라이즈’ 대상 수상팀이 찰스 스펜스 교수 및 연구팀과 기념촬영을 하고 있다. (사진=삼양라운드스퀘어)

또 런던 소재 푸드테크 기업을 찾아 차세대 식품 기술 사례를 체험했다. 이산화탄소로부터 스피루리나와 단백질, 천연 색소를 추출하는 ‘알보리아’, 배양 지방 기술을 개발하는 ‘헉스턴 팜스’, 해조류 기반 친환경 패키징 솔루션 기업 ‘노트플라’ 등을 방문해 지속가능 식품 산업 트렌드를 살펴봤다.

이 밖에도 대영박물관, 런던 자연사박물관·과학박물관, 옥스퍼드대 보들리안 도서관 등 주요 문화·학술 공간을 둘러보는 일정도 포함됐다.

삼양식품 관계자는 “청소년들이 미래 과학·식품 인재로서 시야를 넓히고 지속가능한 식문화에 대해 고민해보는 계기가 되길 바란다”며 “글로벌 무대에서 역량을 키울 수 있도록 교육·체험 프로그램을 확대하겠다”고 말했다.