삼양라운드스퀘어, 명동 신사옥서 ‘하우스-워밍 데이’ 나서

삼양라운드스퀘어는 명동 신사옥 이전을 기념해 지난 30일 임직원 소통 행사 하우스-워밍 데이를 열고, 김정수 부회장이 현장 소통과 타운홀 미팅을 통해 향후 비전과 실행 기준을 공유했다고 2일 밝혔다.

김 부회장은 행사 당일 오전 로비에서 출근하는 임직원에게 시루떡과 커피를 전달하며 사옥 이전을 함께 기념했다. 이후 임원·팀장 이상 직책자 110여명을 대상으로 약 1시간 동안 타운홀 미팅을 주재하고, 명동 신사옥 이전을 그룹의 ‘전략적 전환점’으로 규정하며 새로운 지향점을 제시했다고 회사 측은 밝혔다.

김 부회장은 그룹의 최상위 경영 비전으로 ‘Food for Thought’를 제시하고, 비전 실현을 위한 3대 실행 기준으로 ▲조직의 가치와 기준을 높이는 리더십 ▲글로벌 스탠다드에 부합하는 프로세스 ▲데이터 기반의 객관적 의사결정 체계를 제시했다고 설명했다.

(사진=삼양라운드스퀘어)

행사에서는 경영 현안, 성장 전략, 조직 문화, 신사옥 업무 환경 등을 두고 Q&A도 진행됐다.

삼양라운드스퀘어는 이번 행사가 사옥 이전을 계기로 조직 결속을 다지고 미래 비전을 공유하는 자리였다고 밝혔다.