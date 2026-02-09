에코백스, '디봇 T90 프로 옴니' 사전예약

에코백스는 로봇청소기 신제품 '디봇 T90 프로 옴니' 출시를 기념해 오는 22일까지 사전 예약 판매를 진행한다고 9일 밝혔다.

사전 예약을 통해 제품을 구매하면 20만원 할인과 함께 기본 무상 보증 2년에 추가 1년 연장을 더한 총 3년 무상 보증 서비스를 제공한다. 사전 예약 판매는 쿠팡, 네이버, 전국 하이마트 오프라인 매장에서 동시에 진행된다.

에코백스 '디봇 T90 프로 옴니' (사진=에코백스)

구매 고객 대상 추첨 이벤트도 열린다. 추첨을 통해 ▲디봇 T90 프로 옴니(1명) ▲플레이스테이션5 슬림(3명) ▲미닉스 음식물처리기(5명) ▲디즈니플러스 1개월 이용권(100명) ▲액세서리 키트(100명) 등 경품을 증정한다.

신제품 디봇 T90 프로 옴니는 에코백스의 최신 청소 기술을 집약한 프리미엄 로봇청소기로, 물걸레 청소 성능과 흡입력, 저소음 설계 전반을 한층 강화한 것이 특징이다.

에코백스 관계자는 "디봇 T90 프로 옴니는 흡입력과 물걸레 청소 성능은 물론, 소음 저감과 지능형 주행 기술까지 전반적으로 업그레이드한 프리미엄 모델"이라고 말했다.