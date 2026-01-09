"일상을 더 편하게"...에코백스, 브랜드 필름 공개

글로벌 가정용 서비스 로봇 기업 에코백스가 새로운 브랜드 아이디어 ‘ECOVACS, Created for Ease(에코백스, 일상을 더 편하게)’ 발표에 발맞춰 브랜드 필름을 9일 공개했다.

이번 브랜드 필름은 'CES 2026'에서 공식화한 에코백스의 브랜드 방향성과 ‘풀 시나리오 서비스 로보틱스’ 전략을 감각적인 영상으로 풀어낸 것이 특징이다. 반복적인 가사 노동에서 벗어나 사용자가 여유롭고 편안한 일상을 누릴 수 있도록 돕는 에코백스의 철학을 중심으로, 기술이 삶에 자연스럽게 스며드는 장면들을 담아냈다.

에코백스 ‘ECOVACS, Created for Ease’ 브랜드 필름.(사진=에코백스)

특히 영상에는 로봇청소기 디봇(DEEBOT)을 비롯해 창문 로봇청소기 윈봇(WINBOT), 잔디 로봇청소기 고트(GOAT), 수영장 로봇청소기 울트라마린(ULTRAMARINE)까지 확장된 에코백스의 서비스 로보틱스 생태계가 일상의 다양한 순간 속에서 구현되는 모습이 담겼다. 이를 통해 에코백스가 지향하는 ‘기술 중심’이 아닌 ‘사용자 경험 중심’ 혁신 메시지를 직관적으로 전달했다.

에코백스는 CES 2026에서도 ‘Robotics for All’이라는 사명 아래, 로봇청소기를 넘어 다양한 생활 환경 전반을 아우르는 ‘풀 시나리오 서비스 로보틱스’ 생태계 구축을 위한 신제품과 기술을 공개하며, 전 세계 모든 가정에서 로봇이 자연스럽게 일상을 지원하는 미래 비전을 제시했다.

또한 에코백스는 CES 2026에서 신제품 로봇청소기 ‘디봇 T90 프로 옴니’와 ‘디봇 X12’ 패밀리를 비롯해 로봇 창문 청소기 ‘윈봇’, 잔디 로봇청소기 ‘고트’, 수영장 로봇청소기 ‘울트라마린’, 자사 최초의 로봇 펫 ‘릴마일로’를 선보이며 차세대 멀티 시나리오 로봇 솔루션을 공개했다.

아울러 에코백스는 이번 브랜드 필름 공개를 기념해 오는 13일까지 국내 소비자를 대상으로 에코백스 코리아 공식 SNS 채널을 통해 댓글 이벤트를 진행할 예정이다. 브랜드 필름을 시청한 뒤 감상평을 남긴 참여자 중 추첨을 통해 경품을 증정할 계획이다.

한편, 에코백스는 ‘모두를 위한 로봇(Robotics for All)’이라는 브랜드 철학 아래 28년간 꾸준히 기술 혁신을 이어오고 있으며, 2017년 한국 진출 이후 국내 시장에서도 기술 기반의 브랜드로 입지를 강화하고 있다.