에코백스, 로봇청소기 '디봇 X11' 출시

글로벌 로봇가전 기업 에코백스 로보틱스는 신제품 '디봇 X11 옴니사이클론'을 정식 출시한다고 20일 밝혔다.

디봇 X11 옴니사이클론은 에코백스 최신 프리미엄 로봇청소기다. 새롭게 적용된 기술과 자체 알고리즘을 통해 대형 공간에서도 중단 없는 청소와 자동 관리를 실현했다.

신기술 고속충전 파워부스트는 물걸레 세척되는 3분 동안 배터리 전력 약 6%를 회복해 청소 중단을 최소화한다. 자체 알고리즘이 청소 면적과 경로를 분석해 전력 소모를 조절해 최대 1천㎡ 규모 공간을 한 번에 청소할 수 있다.

에코백스 디봇 X11 옴니사이클론 (사진=에코백스)

옴니사이클론 스테이션에는 최초로 먼지봉투가 필요없는 백리스 구조를 적용했다. 최대 150일간 먼지 비움 없이 사용 가능하다. 물걸레 세척, 열풍 건조, 살균, 세정액 투입 등 기능을 탑재해 로봇청소기를 위생적으로 사용할 수 있다.

바닥 청소 성능은 '오즈모 롤러 2.0' 기술로 강화됐다. 기존 원판형 대비 16배 높은 압력의 고밀도 롤러가 분당 200회 회전하며 각종 얼룩과 먼지를 효과적으로 제거한다.

여기에 '트루엣지 3.0' 기술을 더해 롤러가 최대 1.5cm까지 확장·수축하며 벽면과 모서리를 따라 구석까지 완벽하게 청소한다.

이 외에도 '블라스트' 흡입 시스템과 '트루패스' 기술도 적용돼 1만9천500Pa 흡입력과 뛰어난 주행 안정성까지 높였다. 이러한 기술력을 인정받아 IFA 2025에서 '실내청소 기술혁신 금상'을 수상했다.

에코백스 관계자는 "디봇 X11 옴니사이클론은 충전, 흡입, 세정, 주행 등 로봇청소기의 모든 핵심 기능을 한 단계 진화시킨 제품"이라며 "사용자가 청소 과정 전반을 완전히 자동화된 환경에서 경험할 수 있도록 설계됐다"고 말했다.