에코백스, 미혼모 시설에 로봇청소기 후원

글로벌 로봇가전 기업 에코백스는 국제아동권리 비정부기구(NGO) 세이브더칠드런을 통해 미혼모 시설에 로봇청소기 '디봇 T80 옴니'를 기부했다고 1일 밝혔다.

이번 기부는 홀로 임신·출산·육아로 어려움을 겪을 미혼모에게 쾌적한 환경을 제공하고자 이뤄졌다. 앞으로도 에코백스는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 이웃에 따뜻한 사랑 나눔 활동을 전개해 나갈 방침이다.

데이비드 첸 에코백스 CEO(왼쪽)와 정태영 세이브더칠드런 코리아 총장(오른쪽)이 기념 촬영을 하고 있다. (사진=에코백스)

후원 전달식은 서울 마포구 세이브더칠드런 코리아 본사에서 열렸다. 이날 전달식에는 한국을 방한한 데이비드 첸 에코백스 CEO를 포함해 세이브더칠드런 코리아 정태영 총장, 에코백스 및 세이브더칠드런 임직원이 참석했다.

전달된 디봇 T80 옴니는 에코백스의 최신 로봇청소기 제품이다. '오즈모 롤러' 기술을 탑재해 더욱 강력하고 정밀한 물걸레 청소가 가능하다. 8개 청정수 노즐이 지속적으로 깨끗한 물을 공급해 실시간으로 물걸레를 자동 세척한다.

관련기사

에코백스 관계자는 "로봇청소기는 단순한 편리함을 넘어, 부모가 아이와 함께할 수 있는 소중한 시간을 만들어 줄 수 있다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃에게 실질적인 가치를 전할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

데이비드 첸 에코백스 CEO는 "에코백스는 기술 혁신뿐 아니라 사회적 책임을 다하는 글로벌 기업으로서 도움이 필요한 가정에 실질적인 혜택을 제공하고 싶다"며 "앞으로도 한국 사회에서 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.