에코백스, '디봇 T50 프로 옴니' 사전예약

글로벌 로봇가전 기업 에코백스는 차세대 로봇청소기 '디봇 T50 프로 옴니' 출시를 앞두고 오는 24일까지 사전 예약을 진행한다고 11일 밝혔다.

에코백스의 디봇 T50 프로 옴니는 1만5천Pa 흡입력을 갖췄다. 본체 두께는 81mm로 기존 'T30S 프로' 대비 23mm 더 얇아졌다.

사이드 브러시와 물걸레 다이나믹 확장 기능과 자동 세제 투입 시스템도 탑재돼 청소의 편의성과 완성도를 끌어올렸다.

에코백스 디봇 T50 프로 옴니 (사진=에코백스)

직접 비행시간 거리측정(dToF) 센서와 RGB AI 카메라 기반의 정밀 내비게이션, 'AIVI 3D 3.0 옴니 어프로치' 기술을 더해 주변 사물의 윤곽을 정밀하게 파악한다.

위생 관리 기능도 한층 강화됐다. 75도 고온 물걸레 세척과 45도 건조 시스템이 적용돼 쾌적한 청소가 가능하다.

이번 사전 예약은 쿠팡과 네이버에서 단독으로 진행된다. 사전예약 시 정가 79만9천원 제품을 69만9천원에 구매할 수 있다. 전용 세정제도 증정한다.

'쿠팡 안심 케어' 혜택을 적용하면 최대 5년까지 무상 보증이 가능하다.