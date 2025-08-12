에코백스 로봇청소기 쿠팡서 고쳐쓴다

글로벌 로봇가전 기업 에코백스는 쿠팡에서 방문 사후서비스(AS)를 제공한다고 12일 밝혔다.

소비자는 12일부터 쿠팡 앱에서 수리 접수를 신청할 수 있다. 이후 전문 엔지니어가 직접 방문해 제품 점검·수리를 진행한다. 쿠팡 자체 네트워크를 기반으로 운영된다.

에코백스 디봇 T50 프로 옴니 (사진=에코백스)

해당 서비스는 X8 시리즈 제품을 구매한 고객을 대상으로 우선 제공된다. 향후 지원 대상 제품과 서비스 범위를 순차적으로 확대해 나갈 계획이다.

에코백스 전국 서비스 거점은 90여 곳까지 늘어났다. 2017년 국내 진출 이후 2023년 27개, 작년 63개로 최근 빠르게 확장 중이다.

이 외에도 에코백스는 ▲전국 GS25 편의점을 통한 무상 제품 발송 서비스 ▲방문 픽업 서비스 등 차별화된 사후 서비스 정책을 통해 고객 만족도를 높여가고 있다.

에코백스 관계자는 "쿠팡 전용 서비스센터 신설은 고객 서비스 품질을 한 단계 높이기 위한 조치"라며 "앞으로도 AS 인프라를 지속 확장하고 서비스 품질 향상을 위한 투자를 이어가겠다"고 말했다.