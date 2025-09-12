에코백스, IFA 2025 실내청소 기술혁신 '금상'

글로벌 로봇가전 기업 에코백스는 지난 9일 유럽 최대 가전 전시회 'IFA 2025'에서 로봇청소기 '디봇 X11'이 실내청소 기술혁신 금상을 수상했다고 12일 밝혔다.

이번 어워즈는 국제데이터그룹(IDG)과 IFA가 공동 주관하는 '글로벌 제품 기술 혁신 어워즈' 중 하나다. IFA 전시 기간 동안 가장 혁신적인 제품과 기술에 수여된다.

디봇 X11은 외신 매체가 직접 선정한 'IFA 2025 최고상'도 획득했다. 또한 미국 리뷰 전문매체 리뷰드닷컴의 'IFA 2025 리뷰드 어워즈', 더 쇼트컷의 'IFA 2025 어워드', 테크리셔스의 '에디터스 초이스' 등 상도 받았다.

에코백스가 IFA 2025에서 공개한 로봇청소기 '디봇 X11' (사진=에코백스)

제품은 세계 최초로 '파워부스트' 기술을 탑재해 작동 시간을 늘렸다. 청소 중 물걸레가 세척되는 3분 동안 배터리를 6%까지 충전해 한 번에 최대 1천㎡까지 청소를 할 수 있다.

또 '오즈모 롤러 2.0' 기술과 '트루엣지 3.0'을 적용해 물걸레 청소 범위가 1.5cm 확장돼 모서리까지 빈틈없이 청소 가능하다. 스테이션은 '퓨어사이클론 2.0 오토-엠티' 기술로 일회용 먼지봉투가 필요 없는 백리스 디자인을 구현했다.

이와 함께 업계 최초로 기존 음성 비서와 딥 싱크 대형 언어 모델을 심층적으로 통합한 '에이전트 이코'를 탑재해 단순 음성 명령을 넘어 사용자 선호도와 공간 정보를 분석하고 예측해 진정한 자율형 청소를 구현했다.

에코백스는 작년 연구·개발(R&D)에 약 1억2천300만 달러(약 1천700억원)를 투자하며 기술 경쟁력을 강화했다. 올해 상반기 기준 총 2천545건의 특허를 확보했다. 이 중 해외 발명 특허도 158건이 포함됐다.

에코백스는 로봇청소기 디봇, 창문청소기 윈봇 등 제품군을 확장하며 전 세계 180개 시장, 3천800만 가구 이상에 서비스를 제공하고 있다. 앞으로는 실체 지능 영역까지 진출한다는 계획이다.

에코백스 관계자는 "이번 수상은 '모두를 위한 로봇'이라는 에코백스 비전 아래 꾸준한 노력과 투자의 결과"라며 "앞으로도 소비자들에게 혁신 기술과 새로운 가정용 로봇 솔루션을 통해 비전을 실현하겠다"고 밝혔다.