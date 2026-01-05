에코백스, '디봇 X11 프로 옴니' 출시

글로벌 로봇가전 기업 에코백스 로보틱스는 로봇청소기 '디봇 X11 프로 옴니'를 출시한다고 5일 밝혔다.

디봇 X11 프로 옴니는 넓은 주거 공간에서도 청소가 멈추지 않도록 전력 사용과 관리 과정을 자동화한 것이 특징이다.

에코백스 디봇 X11 프로 옴니 (사진=에코백스)

고속충전 기술 '파워부스트'를 적용해 물걸레가 세척되는 약 3분 동안 배터리 전력 약 6%를 회복할 수 있다. 자체 알고리즘이 청소 면적과 경로를 분석해 최대 1천㎡(약 300평) 규모 공간을 한 번에 청소한다.

'오즈모 롤러 2.0' 기술을 탑재해 기존 원판형 대비 높은 압력으로 바닥면에 밀착해 얼룩을 제거하고 분당 200회 회전으로 강력한 세정력을 갖췄다. 모서리와 벽을 따라 롤러가 확장, 수축하는 '트루엣지 3.0' 기술도 지원한다.

바닥 재질이나 오염 조건에 따라 브러시와 물걸레를 단계적으로 들어 올린다. 자동 옴니 스테이션은 물걸레를 75℃ 온수로 세척하고, 63℃ 열풍으로 건조한다.

신제품 디봇 X11 프로 옴니는 오는 8일 오후 7시 네이버 쇼핑라이브 '핫IT슈'에서 공개된다. 7일까지 관심고객 모집 행사를 진행한다.

에코백스 관계자는 "신제품은 충전·세정·주행 등 핵심 기능을 한 단계 고도화해 사용자의 개입을 최소화하는데 중점을 뒀다"라며 "앞으로도 사용자의 실제 사용 과정 전반을 자동화할 수 있는 제품 개발에 나설 계획"이라고 말했다.