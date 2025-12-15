[써보고서] '물걸레 헹구면서 충전'...끊김없는 청소기 에코백스 '디봇 X11'

에코백스 '디봇 X11'은 청소 도중 물걸레를 헹굴 때조차 충전을 멈추지 않는 로봇청소기다. 짧은 3분 동안 배터리를 다시 충전하며 청소 흐름이 끊기지 않는다. 사용자는 더 이상 '충전 대기'를 기다릴 필요가 없다.

에코백스가 새롭게 선보인 파워부스트 기술은 로봇청소기의 개념 자체를 다시 정의했다. 물걸레를 세척하는 시간 동안 약 6%의 배터리를 충전해 한 번의 사이클로 최대 1천㎡까지 청소할 수 있다. 청소 중 '대기 구간'이 효율의 일부로 전환된 셈이다.

에코백스 로봇청소기 '디봇 X11' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

런타임 한계 극복...끊김 없는 청소 가능해

이 덕분에 디봇 X11은 실제 사용에서도 청소가 끝나기 전 배터리가 부족해 멈추는 일이 없다. 기술이 스스로 시간을 관리하고 에너지를 재분배하는 구조다. 런타임의 제약을 기술적으로 없앤 사례로 느껴졌다.

청소력도 진화했다. 디봇 X11 블라스트 흡입 시스템은 100W 고출력 모터와 45% 확장된 팬 블레이드를 결합해 초당 약 18L의 공기 흐름을 만들어낸다. 최대 1만9천500Pa 흡입력은 큰 이물질부터 카펫 속 미세먼지까지 한 번에 빨아들인다.

오즈모 롤러 2.0은 기존 원판형 물걸레보다 16배 강한 압력(3천800Pa)으로 바닥에 밀착한다. 분당 200회 회전하며 고밀도 나일론 롤러가 지속적으로 깨끗한 물을 공급해 오염을 최소화한다. 커피 자국이나 기름때처럼 지워지지 않던 얼룩도 쉽게 사라진다.

에코백스 로봇청소기 '디봇 X11' 하부 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

여기에 트루엣지 3.0을 더해 롤러가 최대 1.5cm까지 확장·수축하며 벽면을 따라 움직인다. 몰딩과 모서리까지 닿아 '구석 먼지'를 남기지 않는다. 청소가 끝난 뒤 바닥의 윤기가 확실히 다르다.

트루패스 4륜 구동 클라이밍 시스템은 최대 4cm 연속 장애물도 거뜬히 넘는다. 기계식 보조 레버 휠을 전개해 표면을 단단히 잡고 주행을 이어간다. 시각 인식보다 반응이 빠르고, 어떤 바닥에서도 안정적이다.

디봇 X11은 단순히 명령을 수행하는 로봇이 아니다. 에코백스가 새롭게 공개한 '에이전트 이코'는 기존 음성 비서와 대형 언어 모델을 결합한 업계 최초의 자율형 홈 매니저다.

일반적인 '청소 시작해' 수준을 넘어 생활 상황을 반영해 '주방만 청소해줘'처럼 구역을 지정하거나 '손님이 곧 온다'고 말했을 때 거실을 우선 정리하는 방식도 구현 가능성으로 제시된다.

에코백스 로봇청소기 '디봇 X11' 상단부 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

스테이션은 1년 내내 봉투 교체가 필요 없는 점이 강점이다. 백리스 구조 '퓨어사이클론 2.0 오토-엠티'를 적용했다. 에코백스는 이 방식으로 연간 최대 200만개의 봉투 절약 효과가 있다고 설명했다. 사용자 수고에 더해 비용과 폐기물까지 줄이는 설계다.

또한 UL 솔루션즈 IoT 다이아몬드 등급 보안 인증과 글로벌 스마트홈 표준 '매터' 연동으로 보안성과 연결성 모두 강화됐다. 기술의 완성도뿐 아니라 사용자 신뢰까지 확보했다는 평가를 받는다.

에코백스 디봇 X11은 물걸레를 헹구며 충전하고 청소를 하면서 판단하며 사용자의 시간을 대신 관리한다. 멈춤이 곧 충전이 되고 대기가 곧 효율이 된다. 이 제품은 런타임이라는 한계를 기술적으로 넘어선 '끊김 없는 청소'의 시작점이다.