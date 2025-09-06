[르포] 격동의 로청 시장, 걷는 EU·뛰는 韓·나는 中

[베를린=전화평 기자] 현지시간 5일. 독일 베를린에서 열리고 있는 IFA 2025에서 가장 많이 볼 수 있는 제품은 단연코 로봇청소기다. 시장 리더인 중국과 이런 중국을 쫓는 한국, 그리고 로청 시장에 새롭게 진입한 유럽의 삼각 구도가 형성됐다. 다만 중국 제품이 혁신으로 무장한 반면, 한국 제품은 패스트 팔로워(Fast follwer)로 혁신은 다소 부족했고, 유럽 제품은 신제품이라고 하기엔 혁신이 모잘랐다. 삼국 간 격차를 여실히 보여준 셈이다.

중국, 로봇청소기를 넘어 가사 도움 로봇으로 진화

IFA 전시장 9번홀. 로보락, 에코백스, MOVA(모바) 등 글로벌 무대에서 종횡무진 활약 중인 로봇청소기 기업들을 한 장소에서 만날 수 있었다.

이들 기업은 공통적으로 기존 로봇청소기에서 불가능하던 기능과 움직임을 신제품으로 구현했다.

로보락 사로스 70이 슬리퍼를 잡은 뒤 이동하고 있다.(사진=전화평 기자)

먼저 로보락 전시장에서는 팔 달린 로봇청소기 사로스 Z70을 발견할 수 있었다. 이 제품은 로봇 팔 옴니그립으로 양말, 슬리퍼 등 생활 소품을 지정된 위치로 옮겼다. 인형뽑기를 연상시키는 팔의 모습에 소품을 잘 잡을 지 걱정됐으나, 수차례 감상한 결과 미끄러지지 않고 제품을 잘 옮기는 모습을 확인할 수 있었다.

아울러 4cm의 이중 문턱을 자유자재로 넘는 모습을 볼 수 있었으며, 8cm가 채 되지 않는 초슬림 디자인을 바탕으로 빌트인 가전 밑에서 문을 열고 나와 청소를 마친 뒤 유유히 돌아가는 모습까지 발견 가능했다.

에코백스 디봇 X11이 문턱을 넘고 있다.(사진=전화평 기자)

로보락 전시장을 나온 뒤 몇발자국 걸으면 파란 전시장을 자랑하는 에코백스를 찾을 수 있다. 에코백스 제품은 겉으로 봤을 때는 다소 평범했다. 8cm 문턱 넘기, 장애물 피하기 등은 이미 중국 로봇청소기 제품에게 기본이다. 에코백스 제품의 변별력은 배터리 충전과 사용시간에 있다. 디봇 X11은 세계 최초로 파워부스트 기술을 적용해 물걸레가 세척되는 3분 동안 배터리를 최대 6%까지 충전할 수 있다. 한 번 충전으로 최대 1천㎡까지 청소할 수 있는 성능을 갖췄다. 또 업계 최초로 대형 언어모델과 통합된 자율형 홈 매니저 '에이전트 이코'를 탑재해 사용자 맞춤형 청소를 가능하게 했다.

모바 교체형 계단 등반 및 다층 청소 모듈 제우스 60.(사진=전화평 기자)

최근 국내 시장 출사표를 던졌던 모바도 9번홀에 자리잡았다. 모바는 기존 로봇청소기의 한계로 여겨지던 계단을 적극 공략했다. 모듈형 신형 제품인 제우스 60은 최대 25cm 높이의 계단을 오르내리는 모습을 보여줬다. 새로운 광경에 모바의 기자간담회를 마친 후 수많은 제품이 있음에도 기자들이 일제히 제우스 60으로 향했다. 제우스 60이 계단을 전부 내려왔을 때는 기자들 사이에서 감탄사가 나오기도 했다.

드리미 사이버 X가 계단을 오르고 있다.(영상=전화평 기자)

이들 기업과 다소 떨어진 7번홀에 자리잡은 드리미도 기존 제품에서 차별화된 혁신을 품은 것은 마찬가지다. 드리미의 경우 모바와 다른 방식으로 계단을 공략했다. 모바가 모듈 방식을 통해 로봇청소기 교체를 핵심으로 뒀다면, 드리미는 계단을 빠르게 오르내리는데 초점을 둔 모양새다. 드리미의 사이버 X는 모바 제품처럼 최대 25cm 높이 계단을 등반한다. 모바 제품이 사람처럼 계단을 오르내린다면, 드리미 제품은 오프로드 자동차가 각진 산맥을 등반하는 것 같았다.

선방한 韓...유럽 제품은 글쎄

가전 제품 전통의 강호인 한국과 유럽 업체들은 다소 희비가 엇갈렸다. 국내 브랜드인 삼성전자와 LG전자가 다소 선방한 모습을 보인 것과 달리 유럽 제품은 시현에서부터 중국은 물론 국내 브랜드에도 모자란 모습만 연출했다.

삼성전자 비스포크 AI 스팀.(사진=전화평 기자)

국내 브랜드 삼성전자의 신제품 비스포크 AI 스팀은 30분 간격 시현을 진행했다. 신제품은 4.5cm 높이 턱을 쉽게 넘었다. 이후 청소를 진행하다 특정 부분에서 다소 돌아가는 모습을 보였다. 자세히보니 육안으로 구분하기 힘든 무색 액체를 피해간 것이다. 신제품 로청의 강력한 인식 기능을 엿볼 수 있는 부분이다.

다만 굳이 물을 피해가야 하는지에 대해서는 물음표가 그려졌다. 실내 청소 중 바닥에 액체가 있다면 닦는 게 일반적이다. 일반적인 청소 입장에서는 이를 피해가기 보다 닦아야하는 셈이다. 이에 대해 알아보니 걸레 모드 작동 중 액체를 밟으면 걸레가 젖어 오히려 바닥 전체로 오염을 확산시킬 수 있기 때문이었다. 아울러 해당 기능을 통해 로청의 손상 역시 막을 수 있을 것으로 기대된다.

싱크대 걸레받이 부분에 설치가 가능한 빌트인형 '히든 스테이션'의 모습.(사진=LG전자)

LG전자는 실내 인테리어와 제품 간 조화를 중요시하는 모양새다. 회사는 빌트인형 히든 스테이션 로봇청소리르 선보였다. 주방의 데드 스페이스(문 뒤, 코너 등 활용이 어려운 빈 공간)인 싱크대 걸레받이 부분에 설치가 가능하다. 사용하지 않을 때는 로봇 청소기가 스테이션으로 쏙 들어가 보이지 않는다. 자동 개폐 도어를 적용해 로봇청소기가 청소를 시작하거나 끝낼 때 알아서 드나든다.

보쉬 로봇청소기 신제품이 장애물에 부딪히는 모습.(영상=전화평 기자)

2번홀에 위치한 유럽 가전 명가 보쉬(Bosch)도 로봇청소기 제품 시현에 한창이었다. 당구대를 연상시키는 초록색 전시 공간 위로 2대의 로청이 움직이고 있었다. 정확히 신제품들은 이리저리 부딪히는 모양새다. 센서가 달렸지만 눈 앞 사물을 제대로 인식하지 못하고 이동 중 장애물에 부딪혀서야 옆으로 피해갔다. 신제품 시현이 아닌 범퍼카 시현 혹은 내구성 테스트라면 이해가 가는 장면이다.

이 제품은 보쉬에서 5년 만에 내놓은 신제품 스팟리스(Spotless)다. 해당 제품은 청소와 걸레질을 한 번에 처리하는 제품으로 올 가을 정식 출시가 예정됐다.

이 외 3i, schbot 등 중소 유럽 브랜드의 로봇청소기를 발견할 수 있었다. 이들 업체는 따로 시현을 진행하지 않았고, 제품 전시에서도 색다른 인상을 받지 못했다.