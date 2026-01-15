에코백스, CES 스마트홈·로봇 브랜드상

글로벌 가정용 서비스 로봇기업 에코백스 로보틱스는 CES 2026 기간 중 열린 글로벌 톱 브랜드 시상식에서 '2025~2026 글로벌 스마트홈 브랜드 톱 10'과 '글로벌 혁신 홈 서비스 로봇 브랜드상'을 수상했다고 15일 밝혔다.

주최 측은 에코백스를 서비스 로봇 분야에서 기술 혁신과 글로벌 시장 확대를 동시에 이뤄낸 대표 브랜드로 평가했다. 수상 배경으로 스마트홈과 로보틱스 산업을 선도하는 영향력을 제시했다.

에코백스 CES 2026 '글로벌 스마트홈 톱 10'(왼쪽)와 '글로벌 혁신 홈 서비스 로봇 브랜드상'(오른쪽) 상패 (사진=에코백스)

에코백스는 실내와 실외는 물론 평면과 입체 공간을 아우르는 통합형 로보틱스 포트폴리오를 확대해 왔다. 이를 통해 다양한 생활 환경과 사용자 니즈에 대응하는 스마트 클리닝 솔루션을 지속적으로 선보이고 있다.

또한 2천400건 이상 특허 기술을 바탕으로 정밀한 이동 제어와 고효율 청소 성능을 구현하며 로봇청소기 시장에서 기술 경쟁력을 강화하고 있다. 에코백스 홈 앱과 AIoT 기반 다중 플랫폼 연동을 통해 사용자 경험과 기기 간 연결성도 고도화하고 있다.

에코백스 관계자는 "에코백스 기술력과 글로벌 전략이 시장에서 꾸준히 평가받고 있음을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 사용자 중심의 로보틱스 혁신을 통해 전 세계 스마트 라이프의 기준을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.