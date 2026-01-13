에코백스, 로봇청소기 보상판매…디봇 X11 최대 35% 할인

글로벌 가정용 서비스 로봇 기업 에코백스 로보틱스는 새해를 맞아 회수·반납 없이 참여할 수 있는 보상판매 이벤트를 오는 31일까지 진행한다고 13일 밝혔다.

보상 판매 대상 제품은 에코백스 '디봇 X11 옴니사이클론'과 '디봇 X11 프로 옴니' 직배수 2종이다. 선착순 1천대 한정 최대 35% 할인을 제공한다.

에코백스 2026 새해맞이 보상판매 이벤트 (사진=에코백스)

행사는 네이버 에코백스 브랜드스토어 쇼핑스토리를 통해 진행된다. 브랜드 관계없이 2025년 이전 출시된 로봇청소기를 보유한 고객이라면 누구나 참여할 수 있다.

관련기사

에코백스 브랜드스토어 방문 후 알림 받기 및 관심상품 찜하기를 완료한 후 네이버 폼을 통해 신청하면 된다. 사용 중인 로봇청소기 본체 사진과 모델명을 확인할 수 있는 라벨 사진을 제출하면 전용 상품 링크와 할인 쿠폰이 개별 지급된다.

참여 고객 대상으로 다양한 혜택도 마련됐다. 리뷰 이벤트에 참여하면 네이버페이 5천원을 추가 증정한다. 디봇 X11 프로 옴니 직배수 모델 구매 고객에게는 10만원 상당 직배수 설치 서비스를 함께 제공한다.