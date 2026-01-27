에코백스, 로봇청소기 '디봇 T90 프로 옴니' 출시

에코백스는 로봇청소기 신제품 '디봇 T90 프로 옴니'를 출시한다고 27일 밝혔다.

디봇 T90 프로 옴니는 국내 소비자 생활방식을 고려해 설계됐다. 물걸레 청소 성능과 함께 고속 충전, 강력한 흡입력 등 핵심 기술을 대폭 향상시켰다.

와이드 롤러를 적용해 한 번에 더 넓은 면적을 청소할 수 있다. 기존 대비 50% 길어진 27cm 길이 '오즈모 롤러 3.0'을 탑재해 물걸레 청소 범위를 확장했다.

에코백스 '디봇 T90 프로 옴니' (사진=에코백스)

고성능 에어펌프 기반 32방향 정밀 분사 구조를 통해 강한 물줄기를 분사해 롤러에 묻은 찌든 때까지 효과적으로 제거한다.

롤러 물걸레에는 고밀도 나일론 소재를 적용했다. 최대 200RPM 속도로 회전해 얼룩과 2차 오염을 방지한다. 바닥 전체를 균일한 압력으로 세척한다.

관련기사

이와 함께 '파워부스트' 고속 충전, '블라스트'흡입 시스템, '트루엣지 3.0', '제로탱글 4.0' 등 에코백스 핵심 기술을 탑재하고 작동 소음도 대폭 줄였다.

에코백스 관계자는 "디봇 T90 프로 옴니는 바쁜 일상 속에서도 높은 청결 기준을 유지하고자 하는 한국 소비자에게 적합한 모델"이라며 "국내 소비자 라이프스타일과 사용 환경에 맞춘 스마트 클리닝 솔루션을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.