김정관 산업장관, 대한상의 '상속세 자료' 논란에 "즉각 감사 실시"

김정관 산업통상부 장관이 한국 고액 자산가의 해외 유출 보도자료로 '가짜뉴스' 논란을 일으킨 대한상공회의소에 엄중한 책임을 묻겠다고 밝혔다.

7일 김 장관은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "대한상의가 헨리앤파트너스의 공신력 없고, 사실 확인조차 되지 않은 정보를 유통해 국민과 시장, 정부 정책에 심각한 혼선을 초래했다"며 "즉각적으로 감사를 실시하고 엄중한 책임을 묻겠다"고 말했다.

김정관 산업부 장관 (사진=지디넷코리아)

앞서 대한상의는 지난 3일 '상속세수 전망분석 및 납부방식 다양화 효과 연구' 보도자료에서 지난해 한국을 떠난 고액 자산가가 전년 대비 2배 급증한 2400명으로 집계돼, 세계에서 4번째로 많다는 내용의 해외 조사 결과를 인용했다.

그러나 해당 조사를 실시한 헨리앤파트너스는 영국 이민 컨설팅사로, 자료의 조사 방식에 오류가 많아 신뢰도가 낮다는 비판이 제기돼 왔다. 자료 원문에 "상속세 때문에 한국을 떠난다"는 인과관계도 명확하게 기술되지 않았다는 분석이다.

이에 대한상의는 사과문을 내고 "보도자료 내용 중 고액자산가 유출 관련 외부 통계를 충분한 검증 없이 인용해 불필요한 혼란을 초래한 데 대해 깊이 사과드린다"며 "향후 이러한 사례가 재발하지 않도록 엄충한 책임감을 바탕으로 우선 자료 작성 시 사실관계 및 통계의 정확성 등에 대해 충실히 검증하도록 하겠다"고 밝혔다.

최태원 대한상의 회장 역시 "책임있는 기관인 만큼 면밀히 데이터를 챙겼어야 했다"며 "앞으로 이런 일이 다시는 재발되지 않도록 만전을 기해달라"는 뜻을 대한상의에 전달한 것으로 알려졌다.

다만 대한상의의 해명에도 논란은 사그라들지 않고 있다. 이재명 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 "주권자 국민의 판단을 흐리려는 고의적 가짜뉴스는 민주주의의 적"이라며 "엄중하게 책임을 묻고 재발 방지 장치를 만들어야겠다"고 비판했다. 이어 김 장관은 대한상의에 대한 감사를 예고했다.