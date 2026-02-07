형형색색 드러난 숲…탄소 관측 위성이 찍은 지구 [우주서 본 지구]

전 세계 산과 숲의 탄소 흡수 능력을 관측하는 바이오매스 위성이 포착한 특별한 위성 사진이 주목을 받고 있다.

과학 전문 매체 라이브사이언스는 최근 유럽우주국(ESA)이 운용 중인 바이오매스 위성이 지난해 촬영한 볼리비아 지역의 첫 이미지를 재조명해 보도했다.

작년에 발사된 바이오매스 위성이 처음 촬영한 볼리비아 베니 강 주변 사진. 열대우림은 초록색, 초원은 보라색, 습지는 붉은색, 강과 인근 호수는 검은색으로 나타난다. (사진=ESA)

해당 사진은 볼리비아 북부 베니 강 일대를 둘러싼 바이오매스, 즉 탄소가 풍부한 물질의 복잡하고 미묘한 분포 구조를 선명하게 보여준다. 촬영 지역은 길이 약 90㎞, 폭 약 60㎞에 달한다. 구불구불한 이 수로는 라파스 바로 북쪽 안데스 산맥에서 발원해 브라질로 흘러 아마존 강과 합류하기까지 약 1095㎞에 걸쳐 이어진다.

이미지에서 열대우림은 초록색, 초원은 보라색, 습지는 붉은색으로 표현되며, 강과 인근 호수는 검은색으로 나타난다. 사진의 오른쪽이 북쪽을 가리키며, 이를 기준으로 볼 때 북쪽 지역 상당 부분이 초원으로 전환된 모습도 확인된다.

ESA는 지난해 4월 29일 편광 레이더를 탑재한 바이오매스 위성을 발사했다. 이 위성은 지구 표면을 정밀하게 스캔해 지역별로 미묘한 바이오매스 차이를 감지할 수 있도록 설계됐다. 주요 임무는 기후 변화와 삼림 벌채 등 인간 활동으로 인해 지구의 탄소 저장 지역이 어떻게 변화하고 있는지를 측정하는 것이다.

지구의 숲을 관측하는 바이오매스 위성의 모습 (사진=ESA)

볼리비아는 삼림 벌채로 가장 큰 피해를 입은 국가 중 하나로 꼽힌다. 그러나 기존 위성 사진에서는 숲과 초원, 습지가 뒤섞여 나타나 피해 규모를 정확히 파악하는 데 한계가 있었다. 바이오매스 위성은 이러한 한계를 보완해 보다 정밀한 분석을 가능하게 한다.

마이클 페링거 ESA 과학자이자 바이오매스 프로젝트 관리자는 사진 공개 당시 성명을 통해 “이번 임무의 첫 이미지는 그야말로 장관이며, 앞으로 공개될 수많은 이미지 중 극히 일부에 불과하다”고 밝혔다.

위성이 포착한 다른 지역 사진 (사진=ESA)

이후 ESA는 인도네시아의 감코노라 산, 가봉의 이빈도 강, 차드의 티베스티 산맥, 남극의 님로드 빙하 등 바이오매스 위성이 촬영한 다양한 지역의 이미지도 추가로 공개했다. 해당 위성은 6개월 주기로 지구 전역의 숲을 스캔할 예정이다.

지난달 26일 ESA는 바이오매스 위성 데이터셋을 공개한다고 발표했다. 이를 통해 전 세계 연구진이 해당 데이터를 활용한 보다 폭넓은 연구를 수행할 수 있을 것으로 기대된다. ESA 지구관측 프로그램 책임자 시모네타 첼리는 이러한 협력적 접근 방식이 “탄소 저장과 기후 변화, 그리고 지구의 소중한 산림 생태계 건강에 대한 중요한 통찰력을 제공할 것”이라고 강조했다.