"이제 달에서도 셀카"…NASA, 우주서 스마트폰 허용

미국 항공우주국(NASA) 우주비행사들이 우주선 안에서 스마트폰을 사용할 수 있게 됐다고 테크크런치 등 외신이 5일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 미국 NASA 우주비행사들은 유인 달 탐사 임무 ‘아르테미스 2’부터 스마트폰을 휴대할 수 있게 됐다.

NASA가 우주 임무에서 스마트폰 사용을 공식 허용했다. (사진=챗GPT로 생성)

재러드 아이작먼 NASA 국장은 엑스(X)를 통해 “우리는 승무원들이 가족을 위해 특별한 순간을 담고, 전 세계와 영감을 주는 사진과 영상을 공유할 수 있도록 필요한 도구를 제공하고 있다”며 스마트폰 사용 허용 배경을 밝혔다.

이번 규정은 크루-12와 아르테미스 2호 임무부터 적용될 예정이다. 크루-12는 다음 주 국제우주정거장(ISS)으로 향한다. 1960년대 이후 처음으로 인간을 달에 보내는 유인 달 탐사 임무인 아르테미스 2호는 발사가 오는 3월로 연기된 상태다.

우주선에서 스마트폰 사용이 가능해지면서 우주비행사들은 기존보다 더 생생한 우주 생활과 환경을 촬영해 공유할 수 있을 것으로 기대된다.

아이작먼 국장은 “그에 못지않게 중요한 것은, 우리는 오랫동안 유지돼 온 관행에 도전하고 우주 비행에 적합한 최신 하드웨어를 단기간에 신속히 검증해냈다는 점”이라며 “이 같은 운영상의 긴급성은 궤도와 달 표면에서 가장 가치 있는 과학•연구를 추진하는 과정에서 NASA에도 큰 도움이 될 것”이라고 강조했다.

우주 임무에 신기술을 도입하기 어려운 이유는, 우주 환경에서 작은 문제 하나라도 발생하면 전체 임무가 심각한 사고로 이어질 수 있기 때문이다.

IT매체 아스테크니카에 따르면 그동안 NASA 우주 임무에서 사용된 카메라는 10년 전 출시된 니콘 DSLR 카메라와 고프로가 주를 이뤘다. 이제 스마트폰이 허용되면서, 승무원들의 일상 기록 도구로 스마트폰이 활용될 가능성이 커졌다.

다만 스마트폰이 우주에 간 것이 이번이 처음은 아니다. 일론 머스크가 이끄는 우주탐사 기업 스페이스X는 민간 우주 비행 임무에서 이미 스마트폰 사용을 허용한 바 있다.