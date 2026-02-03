NASA, 아르테미스 2호 최종 시험 돌입…"연료 주입 시작"

미국 항공우주국(NASA)이 유인 달 탐사 프로젝트 ‘아르테미스 2호’ 발사를 앞두고 로켓에 연료를 주입하며 본격적인 준비 단계에 돌입했다.

스페이스닷컴 등 외신에 따르면 NASA는 2일(현지시간) 아르테미스 2호 발사에 앞서 최종 시험 단계인 ‘습식 드레스 리허설(WDR·Wet Dress Rehearsal)’을 진행하고 있다. NASA는 앞서 지난 1월 31일 WDR을 공식 개시했다.

미국 플로리다주 케이프 커내버럴 케네디 우주센터에 있는 NASA의 아르테미스 2호 달 탐사 로켓 (사진=NASA)

이틀간 이어지는 이번 예행연습은 실제 발사 절차를 그대로 재현해 주요 시스템과 작업을 점검하는 과정으로, 핵심 단계는 연료 주입이다. NASA는 아르테미스 2호의 우주발사시스템(SLS) 로켓에 265만 리터가 넘는 극저온 액체산소와 액체수소 추진제를 주입할 예정이다.

아르테미스 2호 추진체의 습식 드레스 리허설은 2일 오후 9시(미국 동부시간)를 가상의 발사 시점으로 설정해 진행된다. 이에 따라 실제 연료 주입 작업은 약 10시간 전인 같은 날 오전 11시(미국 동부시간)부터 시작될 계획이다.

NASA는 아르테미스 2호 SLS 로켓에 연료를 채울 예정이다. (사진=NASA)

대형 로켓에 연료를 주입하는 과정은 매우 까다로운 작업으로 꼽힌다. 특히 분자 크기가 극히 작은 액체수소는 누출 위험이 커 더욱 세심한 관리가 필요하다. 실제로 아르테미스 1호는 2022년 초 발사를 목표로 했으나 시험 과정에서 수소 누출 문제가 반복적으로 발생하며 발사가 수 차례 연기됐다. 이후 아르테미스 1호는 2022년 11월 발사돼 무인 오리온 캡슐을 달 궤도에 진입시킨 뒤 성공적으로 지구로 귀환했다.

이번 아르테미스 2호 임무에는 총 4명의 베테랑 우주비행사가 탑승한다. NASA 소속의 리드 와이즈먼, 빅터 글로버, 크리스티나 코크와 캐나다 우주국(CSA)의 제레미 한센이 참여해 약 10일간 달 궤도를 비행한 뒤 지구로 돌아올 예정이다. 이는 1972년 12월 아폴로 17호 이후 처음으로 이뤄지는 유인 달 탐사 임무다.

NASA는 현재 아르테미스 2호의 발사 목표일을 오는 2월 8일로 설정했으며, 발사는 미국 플로리다주 케네디 우주센터(KSC)의 39B 발사대에서 진행될 예정이다. 만약 이번 주말 발사가 무산될 경우를 대비해 2월 10일과 11일, 3월 6,7, 8, 9, 11일, 4월 1, 3, 4, 5, 6일을 예비 발사 일정으로 확보해 둔 상태다.