"54년 만에 달 간다"….아르테미스 2호, 발사대에 섰다 [우주로 간다]

아폴로 17호 이후 54년 만에 인류를 달로 보낼 미국 항공우주국(NASA)의 유인 달 탐사 임무 ‘아르테미스 2호’가 발사 준비를 위한 핵심 절차인 발사대 이동을 완료했다. 스페이스닷컴 등 외신들은 18일(현지시간) 아르테미스 2호 임무가 빠르면 다음 달 초 우주로 향할 예정이라고 보도했다.

아르테미스 2호에 투입되는 차세대 ‘우주발사시스템(SLS)’ 로켓은 17일 미국 플로리다주 케네디우주센터(KSC) 차량조립건물(VAB)에서 출발해 약 6.4km 떨어진 39B 발사대(LC-39B)로 이동했다. 로켓은 약 12시간에 걸친 운송을 거쳐 발사대에 도착했으며, 완전 조립된 상태로 모습을 드러냈다.

2월 초 발사 목표…가장 빠른 시기는 2월 6일



NASA 엔지니어들은 지난 1년 반 동안 아르테미스 2호 SLS 로켓 조립을 진행해왔다. 해당 로켓은 높이 98m로, 연료를 가득 채우면 무게가 약 2천870톤에 달한다. 우주왕복선 시대에 사용됐던 고체 로켓 부스터(SRB) 2기를 양쪽에 각각 54m 높이로 장착하고, RS-25 엔진 4개를 탑재해 추진력을 확보한다. 발사 시 399만kg의 추력을 발생시켜 상단부와 오리온 승무원 캡슐을 우주로 쏘아 올린다.

NASA는 향후 수주 동안 시스템 통합과 차량 점검을 거친 뒤, 연료를 주입한 상태에서 발사 카운트다운 절차를 점검하는 ‘습식 드레스 리허설(Wet Dress Rehearsal)’을 진행할 예정이다. 모든 과정이 계획대로 마무리될 경우, NASA는 2월 초 발사를 시도한다는 목표다. NASA는 2월 2일을 최종 예행연습일로 설정했으며, 아르테미스 2호의 가장 빠른 발사 가능일은 2월 6일로 알려졌다.

아르테미스 2호는 NASA 아르테미스 프로그램의 두 번째 임무로, 오리온 캡슐에 승무원을 태우고 달로 향하는 첫 유인 비행이다. 앞선 아르테미스 1호는 2022년 11월 무인 시험 임무로 발사돼 오리온 우주선의 기본 성능을 검증했다.

우주비행사 4명 탑승

이번 임무에는 4명의 베테랑 우주비행사가 탑승한다. NASA 소속 리드 와이즈먼, 빅터 글로버, 크리스티나 코크와 캐나다우주국(CSA) 소속 제레미 한센이 달로 향한다. 이들은 임무 준비를 위해 수개월간 케네디 우주센터에서 훈련과 발사 리허설을 진행했으며, SLS 로켓이 발사대에 처음 세워지는 모습도 직접 지켜본 것으로 전해졌다.

아르테미스 2호 승무원들은 오리온 우주선을 타고 달 궤도를 선회한 뒤 지구로 귀환하게 된다. NASA는 이번 임무를 통해 우주선의 생명 유지 장치와 제어 시스템이 유인 비행에 적합한지 실전 환경에서 검증할 계획이다.

아르테미스 2호가 성공적으로 마무리되면, 이후 유인 달 착륙 임무인 ‘아르테미스 3호’가 본격 추진된다. 다만 아르테미스 2호는 생명 유지 시스템 등 핵심 장비의 성능을 검증하는 중요한 시험대인 만큼, 임무 수행 중 예상치 못한 문제가 발생할 경우 아르테미스 3호 일정이 추가로 지연될 가능성도 제기된다. NASA가 목표로 삼고 있는 아르테미스 3호의 2027년 발사 일정 역시 이미 늦어지고 있는 상황이다.