"中, 5~10년 내 美 제치고 세계 1위 우주강국 부상"

미국 항공우주업계를 대표하는 상업용우주비행연맹(CSF)이 향후 5~10년 안에 중국이 미국을 제치고 세계 최고의 우주 강국으로 부상할 수 있다는 내용의 보고서를 발표했다고 라이브사이언스 등 외신들이 최근 보도했다.

이번 보고서는 불과 2주 전 미국 상원 상무위원회 청문회에서 중국이 유인 달 탐사 경쟁에서 미국을 이길 가능성이 높아지고 있다는 점을 논의한 지 얼마 되지 않아 나온 것이다. 당시 짐 브리던스타인 전 항공우주국(NASA) 국장은 “NASA의 예산 삭감이 번복되지 않는 한, 미국이 중국의 일정을 따라잡을 가능성은 거의 없다"고 경고한 바 있다.

중국 창정 5B 로켓 발사 장면 (사진= CNSA)

‘레드시프트(Redshift)라는 제목의 이번 보고서는 총 112쪽 분량으로 중국의 새로운 우주정거장, 군집 위성, 유인 달 탐사 및 기지 건설 등 다양한 우주 임무에 대한 최신 정보가 담겨있다.

보고서는 "중국은 단순히 따라잡기 위해 경쟁하는 것이 아닌 속도를 주도하며 규제를 완화하고, 때로는 지구와 우주에서 리더십을 다시 정의하고 있다”며, "엄격한 정책, 전략적 투자, 비약적인 기술 발전에 힘입어 중국의 우주 역량 확대는 글로벌 권력 경쟁의 판도를 근본적으로 재편했다"고 지적했다.

보고서가 제시한 가장 큰 우려 중 하나는 중국이 1972년 이후 처음으로 인류를 달에 보내는 국가가 될 가능성이다. 반면에 NASA 아르테미스 임무는 스페이스X의 스타십 로켓 개발 지연으로 차질을 빚고 있지만, 중국은 2030년 우주비행사 달 착륙을 목표로 주요 이정표를 착실히 달성해 왔다. 여기에는 달 표면을 정밀 매핑하고 달 샘플을 지구로 반환하고, 자체 초대형 로켓 개발 등이 포함된다. 현재 NASA는 2027년까지 우주비행사를 달에 착륙시키는 것을 목표로 하고 있다.

달 남극으로 향하는 창어 7호 임무를 상상한 이미지 (출처=CCTV)

중국은 나아가 2035년까지 자율형 원자로를 갖춘 완전 가동 달 기지 건설을 계획 중이다. 이는 귀중한 달 자원에 대한 소유권을 주장하는 데 도움이 될 수 있으며, 향후 인류의 화성 탐사 경쟁에서도 우위를 점하는 발판이 될 수 있다는 분석이다.

또 다른 경쟁 무대는 저지구 궤도다. 중국은 최근 톈궁 우주 정거장을 완공했는데, 국제우주정거장(ISS)이 퇴역하면 톈궁은 유일한 국영 우주정거장이 될 예정이다. NASA는 민간 기업들과 협력해 우주 정거장 개발을 추진 중이다. 아울러 중국은 스페이스X 스타링크에 맞서 독자 위성 네트워크를 구축에도 나섰다.

보고서는 중국이 이렇게 급성장할 수 있었던 비결로 상업 우주 기업에 대한 막대한 자금 지원과 러시아•인도•일본을 포함한 타국과 협력하려는 중국의 의지를 꼽았다.

해당 보고서의 공동 저자인 미 애리조나 주립대학 우주 정책 분석가 조나단 롤은 중국의 우주 역량이 얼마나 빠르게 발전했는지에 특히 놀랐다고 전했다. “대학원 시절에는 이 분야를 잘 파악했다고 생각했지만, 불과 3년 뒤 거의 모든 내용을 업데이트해야 할 정도로 상황이 달라진 것은 충격적이었다”고 밝혔다.

관련기사

한편, 미국의 우주 산업은 트럼프 행정부가 NASA의 예산을 거의 절반으로 삭감하면서 큰 제약을받고 있다.

CSF 회장 데이브 카보사는 "미국은 여전히 많은 분야에서 앞서 있지만, 중국이 매우 빠르게 전진하고 있다”며, “우리가 적극적으로 대응하지 않으면, 향후 5~10년 안에 우리를 추월할 준비가 되어 있다"고 경고했다.