NASA, 초음속기 개발 가속… X-59 개발에 F-15 전투기 동원

미국 항공우주국(NASA)이 개발 중인 조용한 초음속 항공기 ‘X-59’의 시험 비행을 지원하기 위해 F-15 전투기 두 대가 도입됐다.

우주과학매체 스페이스닷컴은 과거 미국 공군이 운영하던 F-15 전투기 두 대가 X-59 연구 비행을 지원하기 위해 지난해 말 NASA 비행 연구팀에 합류했다고 최근 보도했다.

2025년 12월 22일 NASA 암스트롱 비행 연구센터에서 오리건 주 방위군 공군 지상 요원들이 F-15 전투기를 활주로로 안내하고 있다. (사진=NASA/크리스토퍼 LC 클라크)

X-59는 초음속 비행 시 발생하는 소닉 붐을 최소화해 음속보다 빠르게 비행할 수 있도록 개발 중인 항공기다. 음속을 돌파할 때 발생하는 소음을 자동차 문을 닫는 수준인 약 75데시벨(㏈)로 억제하도록 설계됐다. 기체 길이 30m, 날개폭 9m의 길쭉한 형태에 전면 유리창을 없앤 독특한 디자인이 특징이다.

X-59가 상용화될 경우 미국 본토 전역의 이동 시간을 획기적으로 단축하고, 신속한 대응이 요구되는 다양한 산업 분야에 큰 변화를 가져올 것으로 기대된다.

NASA 소속 F-15 전투기 두 대가 NASA 암스트롱 비행 연구 센터의 활주로에 서 있다. (사진=NASA/Genaro Vavuris)

F-15 전투기는 X-59의 시험 비행 전반을 지원하며 추적과 데이터 수집 임무를 맡게 된다. NASA 암스트롱 비행연구센터 비행 운영 책임자 트로이 애셔는 “두 대의 F-15는 X-59의 성공적인 데이터 수집과 추적 임무 수행에 핵심적인 역할을 하게 될 것”이라고 밝혔다. 이 가운데 한 대는 현재 연구용으로 운용 중이며, 나머지 한 대는 F-15 유지보수를 위한 부품 공급용으로 활용될 예정이다.

NASA는 과거에도 X-59가 음속 장벽을 돌파할 때 발생하는 충격파로 인한 기압 차이를 측정하는 센서를 F-15 전투기에 탑재해 운용했으며, 슐리렌(Schlieren) 촬영 시스템을 장착한 연구진을 태워 비행한 바 있다. 이 특수 카메라는 공기 압력 변화에 따른 미세한 차이를 감지해, X-59가 비행할 때 기체로부터 멀어지는 공기의 흐름을 과학자들이 시각적으로 확인할 수 있도록 해준다.

NASA는 F-15 전투기 한 대를 새로운 장비와 소프트웨어로 개조해 연구 임무에 특화시킬 계획이다. 일반적인 상업용 항공기가 해발 9~12km 고도에서 비행하는 것과 달리, F-15는 훨씬 더 높은 고도를 유지할 수 있다.

NASA에 따르면 X-59는 약 17km 고도에서 순항 시험 비행을 수행하며, 특수 장비를 장착한 F-15 전투기는 최대 18km 고도에서 이를 추적하며 임무에 필요한 핵심 데이터를 수집할 예정이다. X-59는 수 차례의 시험을 거쳐 지난해 10월 첫 비행을 성공적으로 마쳤다.