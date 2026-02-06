"대종상 재개, 영화인 신뢰 회복부터…OTT도 품는다"

“멈춰 있던 바퀴가 이제 굴러가기 시작했다는 표현이 대종상의 현재 상황에 가장 가깝습니다.”

대종상은 최근 2년 연속 시상식을 열지 못했다. 운영 준비가 멈춘 이유는 단순히 예산이나 일정 문제가 아니라, 개최 권한을 둘러싼 법적 정리 과제가 겹치면서 ‘행사를 열 수 있는 상태’ 자체가 흔들렸기 때문이다.

김용기 대종상 조직위원장은 이 공백을 멈춰 있던 시간으로 표현했다. 한 번 멈춘 시간이 온전하게 흐르며 이어지기 위해서는 다음 회차를 다시 여는 데서 끝나지 않고, 신뢰와 운영 구조를 함께 복원해야 한다는 부담도 지니고 있다고 말했다.

김용기 대종상 조직위원장(사진=지디넷코리아)

김용기 위원장은 대종상의 현 상황을 당장 ‘재개’로 단정할 단계는 아니라고 봤다. 다만 상반기 안에 정리돼야 할 과제가 풀리면 60회부터는 연말 개최 흐름을 다시 만들 수 있다고 말했다. 김 위원장은 “우리는 준비는 돼 있다”고 전제하면서도, 현실적으로는 ‘연말 재개를 목표로 한 재정비 국면’이라는 표현이 더 정확하다고 설명했다.

김 위원장이 연말 재개 가능성을 언급한 배경에는 재정 여건 변화가 있다. 그는 “시작만 되면 예산은 큰 문제가 아니다”라고 말했다. 과거에는 예산이 발목을 잡는 경우가 많았지만, 최근에는 후원과 협력 가능성을 확인할 통로가 넓어졌다는 취지다.

김 위원장은 “어느 시에서는 행사비 전액을 지원할 테니 유치하고 싶다는 이야기도 있었다”며 “대형 문화 이벤트가 꼭 서울에만 있어야 한다고 생각하지 않는다”고 말했다. 다만 지방 개최를 추진하려면 배우와 제작진의 참여를 확보할 조건, 이동과 숙박 지원 같은 운영 설계가 함께 갖춰져야 한다고 덧붙였다. 부산국제영화제처럼 오게 만드는 구조가 있어야 한다는 이야기다.

대종상 트로피 이미지(사진=대종상 홈페이지 캡처)

대종상 정상화 과정에 김 위원장이 가장 중요하게 보는 지점은 ‘신뢰 회복’이다. 그는 신뢰 회복의 순서를 분명히 했다. 먼저 영화인 신뢰, 그 다음 대중 신뢰다. 김 위원장은 “방송사가 제일 먼저 묻는 게 어떤 배우가 시상식에 오느냐는 것”이라며 “후원도 관심도 결국 영화인 참여에서 출발한다”고 말했다. 시상식이 정상적으로 운영되려면 방송·후원·홍보 등 모든 요소가 ‘참석자 신뢰’에 걸려 있다는 판단이다.

김 위원장은 자신이 조직위원장을 맡은 이후 신뢰 회복을 위한 조치를 계속해왔다고 설명하며 지난 59회 운영을 사례로 들었다.

당시 대종상은 원로 영화인들을 초청해 예우를 갖춘 자리를 별도로 마련했고, 후보에게 축하 트로피를 전달하는 방식도 도입했다. 김 위원장은 “후보에게 트로피를 보내준 건 처음이라는 반응이 많았다”고 말했다. 후보 단계에서의 공식 기록이 남는다는 점이 영화인들에게 의미가 있었다는 설명이다.

공정성 논란을 다루기 위해 도입했던 장치도 언급했다. 김 위원장은 “국민 참여 심사단 제도를 운영했다”며 “선발 과정은 외부 입회 하에 진행했다”고 말했다. 그는 “준비 기간이 짧았는데도 지원이 많이 들어왔다”며 “젊은 층 참여가 많았던 점이 인상적이었다”고 설명했다. 대종상이 중단 국면에 들어가기 전에도 대중의 관심이 완전히 꺼진 것은 아니라는 근거로 제시한 대목이다.

김용기 대종상 조직위원장(사진=김용기 조직위원장 제공)

대종상 정상화 과정에는 콘텐츠 환경 변화에 대한 대응도 포함돼 있다.

김 위원장은 OTT를 대종상에 담아내겠다는 계획을 갖고 있다. 영화 중심 시상 구조를 유지하되, OTT 부문과 해외 작품까지 함께 다루는 방식으로 시상식 범주를 확장하는 방안을 60회부터 준비했으나 시상식이 중단되며 실행하지 못했다는 설명도 이어졌다.

김 위원장은 “OTT를 버리면 안 된다. 시장에 하나의 장르로 들어온 만큼 시상식에서도 다뤄야 한다”고 말했다. 시상식의 권위를 과거 방식 유지해서만은 회복할 수 없고, 산업 구조 변화에 맞춰 범위를 넓혀야 한다는 취지다.

다만 김 위원장은 현 시점에서 대종상 재개에 대한 기대보다는 우려가 더 크다는 부담감도 털어놨다.

그는 “지금은 걱정이 앞선다. 다시 신뢰를 받을 수 있을까, 대중이 받아줄까, 비판하려는 시선도 있을 텐데 걱정이 된다”라고 말했다. 또한 대종상이 다시 열리더라도 단기간에 회복될 것이라는 기대보다는 정상화에 더 많은 시간이 투입될 수 밖에 없다고 내다봤다.

김 위원장은 “자리를 잡기까지 3년은 고생할 것이라고 각오하고 있다”라고 말했다. 시상식 재개 그 자체보다 재개 이후 운영 안정화가 더 큰 과제라는 것을 알고 있다는 이야기다. 이미지 개선을 위해 조직 차원의 활동도 필요하다고 언급하며 결국 꾸준히 증명해야 한다는 점을 강조했다.

관련기사

김 위원장은 대종상 정상화의 목표를 개인 성과로 두지 않는다고 선을 그었다. 그는 “내 이름을 남기고 싶은 게 아니라 대종상이 옛날의 위치를 되찾았다는 말을 듣고 싶다”고 말했다. 이어 “대종상을 잊지 말고 지켜봐 달라. 채찍도 격려도 필요하다”고 덧붙였다.

다시 움직이기 시작한 대종상이 향하는 다음 단계는 재개 선언이 아닌 신뢰 회복을 증명하는 과정이 될 가능성이 크다. 김 위원장이 말한 순서대로 대종상 정상화의 첫 관문은 영화인 신뢰 회복이고 그 이후 대중 신뢰 회복과 확장 전략이 의미를 갖게 될 것으로 보인다.