아마존이 배급사로 참여한 영화 ‘멜라니아’…개봉 첫 주 102억원 수익

아마존이 배급사로 참여한 다큐멘터리 영화 ‘멜라니아’가 첫 주말 미국과 캐나다 극장에서 700만 달러(약 101억 6,400만원)의 수익을 올렸다. 이 영화는 미국 영부인 멜라니아 여사와 도널드 트럼프 대통령의 두 번째 취임식을 앞둔 시기를 다뤘다.

1일(현지시간) 블룸버그 등 외신에 따르면 아마존닷컴 산하 MGM 스튜디오가 배급한 이 영화는 업계 추적 기관 박스오피스 프로 추산 개봉 첫 주말 100만~200만 달러(약 14억 5,200만~29억 400만원)의 티켓 매출을 기록할 것으로 예상됐다. 또 다른 예측 기관 NRG는 500만 달러(약 72억 6,000만원) 수준을 전망했다.

이 작품은 트럼프 대통령이 지난해 대통령직에 복귀하기 전 20일간의 기간 동안 멜라니아 여사의 모습을 조명한다. 영화는 미국과 캐나다 1,778개 극장에서 개봉됐으며 전 세계 27개 지역에서도 상영됐다.

(왼쪽부터) 도널드 트럼프 미국 대통령, 영부인 멜라니아 트럼프 여사. (사진=백악관 홈페이지)

글로벌 영화평점사이트 로튼토마토에 따르면 해당 영화는 전문 평론가들의 평점은 11%에 불과했지만, 일반 관객 평점은 99%를 기록했다.

지난해 초 아마존은 이 영화의 판권을 4,000만 달러(약 580억 8,000만원)에 인수해 화제를 모았다. 여기에 회사는 마케팅 비용으로 추가로 3천500만 달러(약 508억 2,000만원)를 지출했다.

아마존과 백악관은 지난 29일 워싱턴의 케네디 센터에서 시사회를 공동으로 개최했다. 해당 공연장은 최근 트럼프 대통령이 임명한 이사회에 의해 대통령의 이름을 딴 명칭으로 변경됐다.

관련기사

로스앤젤레스 대중교통 당국은 여러 광고판이 훼손된 이후 기물 파손 위험을 줄이기 위해 멜라니아 광고가 부착된 일부 버스 노선을 조정했다.

영화는 ‘러시아워’, ‘레드 드래곤’ 등 액션 영화로 유명한 브렛 래트너가 연출했다.