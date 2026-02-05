비틀즈 '드럼'-영화 록키 시나리오, 경매 물품 사전 공개

NFL 소속 미식축구팀 인디애나폴리스 콜츠 구단주였던 짐 어세이의 주요 소장품이 오는 3월 경매에 앞서 크리스티 로스앤젤레스에서 공개 전시된다고 미국 대중문화 매체 더헐리우드리포터가 4일(현지시간) 보도했다.

지난 5월 사망한 짐 어세이는 부친에게 물려받은 냉난방 사업과 미 프로풋볼 구단 운영을 기반으로 커트 코베인, 재키 로빈슨 등 미국 대중문화와 스포츠, 음악, 문학을 대표하는 인물들의 역사적 유물 수백 점을 수집해 왔다.

경매 출품 예정 품목에는 비틀즈가 1964년 에드 설리번 쇼에서 사용한 링고 스타의 로고가 새겨진 드럼 헤드(추정가 약 100만 달러), 실베스터 스탤론이 영화 록키의 시나리오를 직접 손으로 쓴 노트(추정가 약 20만 달러) 등이 포함됐다.

짐 어세이가 수집했던 음악, 영화, 스포츠 관련 물품이 경매에 나온다(사진=크리스티 경매장 홈페이지 캡처)

영화 관련 소품 가운데서는 톰 행크스 주연 영화 캐스트 어웨이에 등장한 배구공 ‘윌슨’(예상 낙찰가 6만~8만 달러)가 눈길으 끈다.

크리스티는 기타 약 200점을 포함한 짐 어세이의 소장품 약 350점을 출품할 예정이며 전체 예상 낙찰가는 약 3천만 달러로 추산된다.

관련기사

생전 짐 어세이는 자신의 소장품을 미국 여러 도시에서 공개 전시했지만 판매 의사는 없다고 밝혀온 바 있다.

더헐리우드리포터 보도에 따르면 짐 어세이의 소장품 중 일부 고가 소장품은 이번 경매 목록에서 제외됐다. 또한 진위 논란이 제기됐던 일부 물품도 출품 대상에서 빠진 것으로 전해졌다.