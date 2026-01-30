티켓 ‘3분’ 매진...두터운 코어팬 증명한 ‘왓챠 영화 주간’

“영화를 사랑하는 관객이 모여 각자 좋아하는 영화인 가면을 쓰고 이야기를 나누니 우리들만의 파티를 즐기는 느낌이었어요.”

지난 29일 서울 중구 서울영화센터에서 왓챠 서비스 10주년을 맞이해 여는 ‘왓챠 영화 주간’에서 오프닝이벤트 ‘유령들의 파티’에 참여한 20대 관람객 오 씨는 이같이 말했다. 오 씨는 ‘헤이트풀8’, ‘원스 어폰 어 타임 인 할리우드’ 등을 제작한 쿠엔틴 타란티노 감독 마스크를 썼다.

사진=홍지후 기자

이날 극장에 모인 160여 명 관객 대부분이 각자가 좋아하는 감독과 배우의 얼굴이 담긴 가면을 직접 만들어 쓰고 왔다. 배우 엠마 왓슨, 박정민부터 감독 페드로알모도바르, 구스반산트, 미야자키하야오 등 국적과 성별, 장르를 가리지 않았다.

이벤트에선 특이한 가면을 착용한 관객과 좌석에 적힌 영화인 이름을 추첨해 왓챠 DVD, 키링, 구독권 등 경품을 제공했다.

행사에 참석한 남 씨는 “거대 자본 냄새가 나는 다른 OTT와 달리 왓챠엔 예술, 독립 영화, 일본 드라마 등 소수 취향을 충족해 주는 작품들이 많다”며 “그게 왓챠를 애정하는 이유”라고 말했다.

사진=홍지후 기자

영화 주간은 다양한 취향의 총합이 곧 플랫폼의 정체성이라는 관점에서 ‘달라서 더 재밌는 취향’을 중심으로 기획됐다. 오는 2월1일까지이며, 왓챠 이용자의 선호도를 반영해 총 6개의 섹션으로 구성됐다.

왓챠상 수상작 중심 ‘왓챠가 덕질한 영화’, 공포영화 테마 ‘심약자 말고 심강자’, 애니메이션 헌터×헌터 극장판을 상영하는 ‘한따한따 아저씨 정모’, B필름 ‘리클라이너에서 B필름을’, 서부영화를 다루는 ‘스파게티 웨스턴 코어’, 다큐멘터리 중심 ‘영화보다 현실이 더 해’ 등이다.

이벤트는 30일엔 서부영화 장르를 소개하는 ‘스파게티 웨스턴 코어 입문’ 프로그램, 31일엔 애니메이션 ‘헌터×헌터’ 덕톡회, 2월1일엔 영화평론가 김경수와 함께하는 ‘밈(Meme)이 빛나는 밤에’ GV가 열린다.

관련기사

사진=홍지후 기자

영화제 예매 오픈 3분 만에 2천116석 전석 티켓이 매진되며 왓챠는 굳건한 팬층을 증명했다. 지난해 8월 기업회생절차 돌입 이후 경영상 어려움을 겪고 있지만, 왓챠는 토종 OTT 1세대 플랫폼으로 다양성을 중심에 둔 정체성을 지켜나간다는 방침이다.

왓챠 관계자는 “오리지널 콘텐츠 중심으로 거대한 이야기를 하는 타 플랫폼과 달리 왓챠는 보다 다양한 이야기를 나눌 수 있는 작품을 지속 선보이겠다”며 “재무적 어려움이나 경영 상황에도 흔들리지 않고 왓챠만의 심지를 지켜나가겠다”고 밝혔다.