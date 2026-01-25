왓챠가 쌓은 10년...오프라인 상영회 '다를 수도 있지'

왓챠가 OTT 서비스 10주년을 맞이해 지난 10년간 축적해 온 시청 데이터와 이용자 감상 기록을 바탕으로, 서로 다른 취향이 만들어내는 영화 경험을 오프라인 상영회 ‘다를 수도 있지: 왓챠 영화 주간’을 개최한다.

왓챠 영화 주간은 다양한 취향의 총합이 곧 플랫폼의 정체성이라는 관점에서 ‘달라서 더 재밌는 취향’을 스크린 위에 옮긴다는 취지에서 기획됐다. 왓챠 이용자들이 실제로 사랑한 취향을 중심으로 총 6개의 섹션으로 구성됏으며 예매는 23일부터 가능하다.

왓챠 영화 주간의 모든 상영과 이벤트는 무료로 운영된다.

왓챠상 수상작과 왓챠 수급 및 배급 작품을 중심으로 한 ‘왓챠가 덕질한 영화’, 공포영화를 테마로 한 ‘심약자 말고 심강자’, 애니메이션 헌터×헌터 극장판을 상영하는 ‘한따한따 아저씨 정모’, B필름을 큐레이션 한 ‘리클라이너에서 B필름을’, 서부영화를 다루는 ‘스파게티 웨스턴 코어’, 다큐멘터리 중심의 ‘영화보다 현실이 더 해’까지 다양한 취향을 아우른다.

관객 참여형 스페셜 이벤트도 매일 진행된다. 29일에는 오프닝 이벤트로 ‘킴스비디오’ 상영과 함께 ‘영화를 사랑하는 유령들의 파티’가 열리며, 30일에는 일미디어 홍재완 대표와 함께 서부영화 장르를 소개하는 ‘스파게티 웨스턴 코어 입문’ 프로그램이 예정됐다.

또 31일에는 ‘헌터×헌터’ 덕톡회, 2월1일에는 영화평론가 김경수와 함께하는 ‘밈(Meme)이 빛나는 밤에’ GV가 열린다.