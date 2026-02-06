효성중공업, 전력 인프라 보안 강화…국제 인증 획득

효성중공업이 산업용 사이버보안 국제표준 인증을 획득했다.

효성중공업은 5일 ‘IEC 62443-4-1’ 인증을 취득했다고 밝혔다. 해당 인증은 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 산업 제어시스템(ICS) 보안 국제표준으로, 발전소와 철도 기반시설 등 산업 현장에서 발생할 수 있는 사이버 공격, 데이터 유출, 시스템 장애 등 보안 위협에 대응하는 개발 체계와 기술 수준을 평가한다.

회사 측은 이번 인증을 통해 글로벌 전력 시장에서 강화되는 보안 요구에 선제적으로 대응하는 동시에, 고난도 제어·운영 기술이 필요한 전력 핵심 설비 분야의 보안 역량을 대외적으로 입증했다고 설명했다.

관련기사

왼쪽부터 한영성 효성중공업 연구소장, 클라스 마르티노스 벤드릭 DNV 디지털개발 최고책임자, 연규찬 효성중공업 그리드솔루션사업담당 전무 (사진=효성중공업)

전력망 해킹 위협이 국가 안보와 직결되는 만큼 북미·유럽 등 주요 시장은 전력 인프라 보안 기준을 강화하는 추세다. 단일 설비의 장애가 대규모 정전이나 전력망 품질 저하로 확산될 수 있어, 개발 단계부터 운영까지 전 주기에 걸친 보안 역량이 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.

효성중공업은 초고압직류송전(HVDC), 스태콤(STATCOM∙무효전력보상장치), 에너지저장장치(ESS) 등 전력계통 안정성과 직결되는 핵심 제품군 설계단계부터 IEC 62443-4-1 보안 시스템을 내재화할 수 있게 됐다. 이를 기반으로 보안 역량을 지속 고도화해 전력계통 설비 전반으로 인증 적용 범위를 확대해 나갈 방침이다.