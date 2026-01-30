효성, 전력기기 호황에 작년 영업익 77.7%↑…화학은 적자 지속

효성이 효성중공업 전력기기 판매 호조에 힘입어 지난해 수익성을 크게 개선했다.

효성은 30일 지난해 연결기준 연간 매출 2조 4,317억원, 영업이익 3,930억원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 각각 7%, 77.7%씩 증가했다.

효성중공업은 글로벌 전력기기 판매가 늘면서 연간 최대 매출과 영업이익을 달성했다. 특히 4분기 매출액 1조 7,430억원, 영업이익 2,605억으로 분기 최대 실적을 재경신했다.

효성 본사 사옥 (사진=효성)

효성중공업은 올해도 글로벌 시장을 중심으로 매출과 영업이익의 견조한 성장을 예상했다. 미국 멤피스 공장 증설 등 생산능력 증대와 HVDC 기술 고도화 등을 통해 중장기 성장 기반을 공고히 한다는 계획이다.

효성티앤씨는 지난해 연간 매출 7조 6,949억원, 영업이익 2,515억원을 기록했다. 매출과 영업이익 각각 1%, 7.1%씩 하락했다.

섬유부문은 중국 및 유럽 중심 스판덱스 판매 확대에 따른 판매량 증가로 이익이 개선됐다. 페트(PET)·나일론(NY) 부문도 시황 부진에도 차별화 제품 판매와 구조조정을 통해 적자폭을 축소했다. 다만, 무역 부문은 철강에 대한 유럽 쿼터 축소 영향으로 이익이 감소해 전체 수익성은 전년대비 악화됐다.

효성티앤씨는 향후 스판덱스 가동률과 재고일수 등 지표 추이에 맞춰 유연하게 대응할 방침이다. 올해도 생산 효율화와 차별화 제품 판매 등을 통해 수익성을 개선한다는 계획이다.

효성화학은 적자를 이어간다. 효성화학은 지난해 2조 3,407억원, 영업손실 1,605억원을 기록했다. 전년 대비 매출은 17.5% 감소했지만, 적자 폭은 줄었다. 폴리프로필렌(PP/DH) 부문은 베트남 공장 정기 보수와 PP 판가 하락 등이 지속되며 실적 개선이 미비했지만, 폴리케톤(POK)은 스프레드 확대로 전년 대비 수익성이 개선됐다.

효성화학은 올해 PP/DH부문이 베트남 공장 정기보수 이후 가동 정상화로 실적이 개선될 것으로 기대했다. 옵티컬 필름도 원달러 환율 상승에 따른 손익 개선과 판가 인하에 따른 생산량 확대로 전반적인 개선 폭이 확대될 것으로 예상했다.

효성은 "올해도 전력 시장 수요 확대(효성중공업), 스판덱스 판가 개선(효성티앤씨) 등의 실적 호조 예상됨에 따라 효성의 수익 확대가 기대된다"고 밝혔다.