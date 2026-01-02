조현준 효성 회장 "팀 스피리트가 백년효성 만든다"…투지·소통 강조

“올해 우리는 창립 60주년을 맞아 단순히 지난 60년을 기념하는데 머물 것인지, 아니면 다가올 100년을 향한 새로운 효성의 길을 준비하고 있는지 스스로에게 질문해야 할 시점에 와 있다."

조현준 효성그룹 회장이 2일 신년사에서 이 같이 말하며 올 한 해 ‘팀 스피리트’를 진심으로 실천함으로써 위기를 넘어 ‘백년효성’으로 나아가자고 구성원들을 독려했다.

조 회장은 “백년효성을 만들기 위해 가장 중요한 것이 팀 스피리트”라고 강조하며, 완벽한 팀 스피리트를 바탕으로 2025년 월드시리즈에서 연장 혈투 끝에 우승한 메이저리그 야구팀 LA 다저스 사례를 들었다.

조현준 효성그룹 회장 (사진=효성)

조 회장은 “9회, 모든 것이 끝나는 상황에서 다저스 선수들은 끝까지 포기하지 않는 무서운 투지력을 보여줬고, 그러한 투지력으로 기회를 만들어 경기를 원점으로 되돌렸다”며 “그후 연장으로 이어진 긴 승부 속에서는 집중력을 잃지 않고 지친 몸으로도 자신의 역할을 다했고 개인 기록보다 팀의 승리를 선택했으며 서로를 믿고 끊임없이 소통했다”고 전했다.

조 회장은 “다저스 선수들의 모습에서 나타난 끝까지 포기하지 않는 불굴의 투지와 팀의 승리를 위한 자기희생, 승리를 위한 솔직한 소통 등의 팀 스피리트를 우리 모두가 이해하고 진심으로 실천해야 한다”고 강조했다.

올해 펼쳐진 글로벌 경영환경에 대해 조 회장은 “가장 큰 위험은 불확실성이 일상화됐다는 점"이라며 "금리를 필두로 환율, 원자재, 지정학적 변수 모두 중장기적으로 예측할 수가 없고, 그 자체가 리스크로 우리를 위협하고 있기에 이럴 때일수록 현금 흐름을 중요시하는 경영을 해야 한다”고 말했다.

조 회장은 올 한 해 현금 흐름 중심의 경영에 집중하고자 ▲현금 흐름과 재무 안정성을 최우선 가치로 삼고 ▲사업 선별과 집중의 기준을 더욱 엄격히 하고 ▲조직 전반에 비용과 효율에 대한 인식을 근본적으로 재정립하겠다는 세 가지 경영원칙을 발표했다.

조 회장은 새해가 ‘붉은 말’의 해임을 상기하며 “말은 평소에는 온순하지만 통제를 잃는 순간 위험하고 예측 불가능해진다"며 "주인이 고삐를 얼마나 제대로 쥐고 통제할 수 있는가에 따라 힘센 적토마가 될 수도, 고삐 풀린 사나운 야생마가 될 수도 있다”고 말했다. 이어 “우리 모두가 같은 방향으로 고삐를 잡는다면 올해는 혼란의 야생마가 아니라 세계 제패를 향해 힘차게 질주하는 적토마의 해로 기억될 것”이라고 강조했다.