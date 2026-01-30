효성중공업, 작년 영업익 7470억원…전년비 106%↑

효성중공업은 30일 지난해 연결기준 연간 매출 5조9,685억원, 영업이익 7,470억원을 기록했다고 공시했다. 전년 대비 매출은 21.9%, 영업이익은 106% 증가한 수치다.

특히 4분기 매출액 1조 7,430억원, 영업이익 2,605억으로 분기 최대 실적을 재경신했다.

효성중공업은 "글로벌 전력기기 판매 실적 개선으로 연간 최대 매출 및 영업이익을 달성했다"며 "AI 산업 성장에 따른 전력망 확충 수요에 맞춰 미국, 유럽(영국, 스웨덴, 스페인) 등 주요 선진시장에서의 수주가 가파르게 늘고 있다"고 밝혔다.

건설 부문은 엄격한 선별수주를 통한 실적을 유지하고 있다. 중공업 부문은 2026년에도 글로벌 시장을 중심으로 매출과 영업이익의 견조한 성장이 예상된다.

효성중공업 관계자는 "중공업 부문은 미국 멤피스 공장 증설 등 생산능력 증대와 HVDC 독자 기술 고도화를 통해 중장기 성장 기반을 공고히 할 계획"이라며 "건설 부문은 우량사업 확보로 지속적으로 리스크를 관리하겠다"고 말했다.