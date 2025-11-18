"물 들어올 때 노젓자"…효성, 美 초고압변압기 공장 대규모 증설

효성중공업이 미국 멤피스 초고압변압기 공장을 미국 내 최대 규모 변압기 생산기지로 키운다.

효성중공업은 18일 미국 테네시주에 소재한 멤피스 초고압변압기 공장에 1억5천700만 달러(약 2천300억원)을 투자해 2028년까지 초고압변압기 생산능력을 50%이상 확대하기로 했다고 밝혔다.

이번 증설은 AI 전력 인프라 시대에 선제 대응하기 위해 “적기 대비 체계를 구축해야 한다”는 조현준 회장의 주문에 따른 결정이다.

효성중공업은 멤피스 공장 인수 이후 이번 추가 증설을 포함해 세 차례 증설을 진행, 총 3억달러(약 4천400억원)를 투자해 왔다. 이번 증설로 멤피스 초고압변압기 공장은 미국 내 최대 규모 생산능력을 갖추게 됐다.

효성중공업 미국 테네시주 멤피스 초고압변압기 공장 전경 (사진=효성)

멤피스 공장은 미국에서 유일하게 765kV 초고압변압기를 설계·생산할 수 있는 공장이다. 765kV 초고압변압기는 설계·생산 난이도가 높은 전력기기로, 기존 345kV나 500kV 대비 송전 손실을 크게 줄일 수 있다. 효성중공업은 2010년대 초부터 미국 765kV 초고압변압기 시장에서 독보적인 점유율 1위를 유지하고 있으며, 현재 미국 송전망에 설치된 765kV 초고압변압기의 절반 가까이를 공급해 왔다.

미국은 노후 전력설비 교체와 AI 확산에 따른 전력망 확충 수요가 겹치면서 전력 수요가 폭증하고 있다. 미국 변압기 시장은 연평균 약 7.7% 성장해 2024년 약 122억달러(약 17조8천억원)에서 2034년 약 257억달러(약 37조5천억원)로 커질 것으로 전망된다. 미국 전력사업자들은 전체 전력 수요(약 750GW)의 약 15.5%에 해당하는 116GW 규모 데이터센터 전력 신규 공급을 이미 확정했고, 2040년까지 추가로 309GW 규모의 전력 공급 확대를 추진 중이다.

이처럼 전례 없는 대규모 전력공급 프로젝트를 안정적으로 처리하기 위해 미국 주요 전력사업자들은 765kV 초고압 송전망 확충 계획을 본격 수립하고 있으며, 이에 필요한 전력기자재 발주도 빠르게 진행되고 있다.

효성중공업은 이번 현지 생산기반 강화로 대용량 전력을 안정적으로 처리할 설비를 ‘적기에 공급해 달라’는 고객 요구에 대응하고, 미국 시장 내 공급망 주도권을 더욱 강화하겠다는 계획이다.

이번 투자를 통해 효성중공업은 미국 최대 규모 초고압변압기 생산기지를 구축하며 기술 경쟁력과 현지 생산·공급 역량을 동시에 확보, 글로벌 전력기기 ‘빅4’ 위상을 한층 공고히 하게 됐다.

특히 초고압변압기는 전력 송전의 첫 단계에서 전압을 변환하는 핵심 설비로, 전력망의 안정성·효율·운영 신뢰도를 좌우하는 장비다. 효성중공업은 미국 내 유일한 765kV 초고압변압기 생산 거점을 기반으로 현지 공급망 대응력을 한층 끌어올릴 수 있게 됐다.

조 회장은 미국 내 생산 거점이 향후 전력 인프라 시장 경쟁력의 핵심이 될 것으로 보고, 2020년 테네시주 멤피스 초고압변압기 공장 인수를 단행했다. 인수 당시 여러 리스크에 대한 내부 우려가 있었지만, 미국 전력시장의 성장성과 멤피스 공장의 넓은 부지 활용성을 고려해 현지 생산기지 확보가 필수적이라고 판단했다는 설명이다.

조 회장은 AI 발전에 따른 ‘싱귤래리티’ 시대 도래를 전망하며, 효성중공업이 글로벌 산업 재편을 이끌 전력 인프라 시장의 게임체인저가 돼야 한다고 강조해왔다. 그는 “전력 산업의 미래는 설비뿐 아니라 전력 흐름·저장·안정성을 통합 관리하는 역량에 달려 있다”며 “이번 증설로 강화된 북미 시장 위상을 바탕으로 글로벌 넘버원 토털 솔루션 프로바이더로 입지를 확고히 하겠다”고 말했다.

조 회장은 전 세계에 걸친 인적 네트워크를 바탕으로 다수의 유력 인사들과 교류하며 글로벌 전력시장 내 새로운 사업기회를 모색해 왔다. 올해에도 크리스 라이트 미국 에너지부 장관, 알 카아비 카타르 에너지부 장관은 물론 새프라 캐츠 오라클 CEO, 파티흐 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장 등 실리콘밸리의 IT 전문가, 에너지업계 리더들과 만나 에너지 산업 변화와 사업 협력 방안을 논의했다.

특히 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 측근으로 알려진 빌 해거티 상원의원과는 지난 10월 ‘한미일 경제대화’를 포함해 올해 세 차례 만나 긴밀히 소통했으며, 빌 리 테네시 주지사와도 만나 멤피스 공장을 북미 전력산업의 핵심 기지로 육성하는 데 협력하기로 했다. 이와 함께 효성중공업은 트럼프 행정부 시절 제안받은 스타게이트 등 에너지 인프라 구축 프로젝트 참여도 적극 검토 중이다.

한편 효성중공업은 2025년 3분기 기준 매출 1조6천241억원, 영업이익 2천198억원을 기록하며 분기 최대 실적을 달성했다. 수주잔고는 약 11조원으로 전년 동기 대비 52% 증가했다.