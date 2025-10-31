효성중공업, 3분기 영업익 2198억원…전년비97.27%↑

효성중공업이 3분기도 호실적 행진을 이어간다.

효성중공업은 31일 올해 3분기 연결 기준 매출액 1조6천241억원, 영업이익 2천198억원으로 잠정집계됐다고 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 41.82%, 영업이익은 97.27% 증가했다.

사업부별로 보면 중공업 부문은 전력기기 실적 성장세 지속으로 분기 기준 최대 매출과 영업이익을 달성했다. 글로벌 초고압 전력기기 수주 확대로 수주잔고 증가세도 이어지고 있다. 3분기 신규 수주는 1조4천561억원으로 누적 수주잔고는 11조 1천억원에 달한다.

건설부문은 리스크 관리 중심 경영기조를 유지하며 영업이익이 흑자로 전환했다. 일회성 요인 해소와 선별 수주를 통해서 안정적인 실적을 이어간다는 방침이다. 건설 부문 3분기 신규수주는 2천832억원으로 누적 수주잔고는 8조4천억원이다.