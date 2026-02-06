CJ제일제당 냉동치킨, 1200만봉 팔렸다

CJ제일제당이 냉동치킨 판매 호조를 바탕으로 신제품을 잇따라 내놓으며 제품군을 넓힌다. 지난해 치킨 판매량이 1200만봉을 넘기며 역대 최대 판매량과 매출을 기록한 만큼, 매운맛·뼈 치킨·간식형 제품까지 선택지를 확대해 인기를 이어가겠다는 전략이다.

6일 CJ제일제당은 ‘고메 소바바치킨 레드핫 순살’, ‘CJ 사천Style 마라치킨’, ‘CJ 닭강정’, ‘CJ 크리스피 치킨텐더’ 등 4종을 출시했다고 밝혔다. 회사는 지난해 말부터 제품을 연이어 선보인 결과 지난해 치킨 판매가 1200만봉을 돌파했으며, 약 3초마다 1봉씩 팔린 수준이라고 설명했다.

‘고메 소바바치킨 레드핫 순살’은 소바바치킨 네 번째 맛으로, 홍고추에 딸기잼을 더한 ‘특제 레드핫소스’를 앞세웠다. CJ제일제당은 소스를 치킨에 얇게 코팅하는 방식으로 바삭한 식감을 살렸다고 밝혔다.

유튜버 쯔양이 회사의 치킨 신제품을 방송에서 먹는 장면.(사진=CJ제일제당)

‘CJ 사천Style 마라치킨’은 다리·날개·몸통 등 부위를 통째로 썰어 넣고 마라소스로 매콤한 풍미를 강조한 제품이다. 지난해 9월 출시한 ‘CJ 자메이카Style 치킨’에 이은 두 번째 ‘뼈 있는 치킨’ 제품으로, 전자레인지·에어프라이어로 조리할 수 있다.

간식·안주 수요를 겨냥한 제품도 추가했다. ‘CJ 닭강정’은 국산 닭가슴살에 양념소스를 입히고 튀김옷을 세 번 튀겨 바삭함을 강조했으며, ‘CJ 크리스피 치킨텐더’는 국내산 닭 안심살을 사용해 촉촉한 식감과 바삭함을 내세웠다. 신제품 4종은 대형마트와 온라인 유통채널 등에서 판매한다.

또 기존 파우치 형태로 판매하던 ‘고메 소바바치킨’을 편의점 즉석조리 제품으로도 선보인다. ‘양념 순살’, ‘마쏘킥 순살’ 2종을 GS25 매장 즉석조리 매대에서 판매한다.

CJ제일제당은 제품 출시와 함께 먹방 크리에이터 협업도 병행했다. 회사는 ‘햄지’, ‘쯔양’이 소바바치킨 제품을 먹는 영상이 총 조회수 약 245만 회를 기록했으며, ‘떵개떵’과는 ‘CJ 사천Style 마라치킨’ 관련 콘텐츠와 함께 B마트 할인 행사를 진행 중이라고 밝혔다.