넷마블 엠엔비 '쿵야 레스토랑즈', CJ제일제당과 협업 이벤트

넷마블(대표 김병규)은 콘텐츠 마케팅 자회사 엠엔비(대표 배민호)의 '쿵야 레스토랑즈'가 CJ제일제당과 협업 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

양사는 오는 10일까지 CJ제일제당 공식몰 'CJ더마켓'에서 프리퀀시 이벤트를 실시한다. 이용자가 매거진 읽기, SNS 팔로우, 댓글 작성 등 총 7개의 미션을 모두 완료하면 선착순으로 '콜라보 캘린더 기획팩'을 받을 수 있다.

캘린더 기획팩은 ▲2026년 캘린더 ▲아크릴 키링 ▲스티커 등 총 3종으로 구성됐다. 캘린더는 쿵야 레스토랑즈의 IP 이미지와 CJ제일제당의 제품을 활용해 디자인됐다.

이 외에도 쿵야 레스토랑즈 공식 인스타그램 채널에서 댓글 이벤트를 진행한다. 이번 협업에 대한 기대평을 남기면 추첨을 통해 선정된 20명에게 기획팩을 선물한다.

