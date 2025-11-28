넷마블문화재단, ‘2025 넷마블게임소통학교’ 성료…중학생까지 대상 확대

가족 소통 교육·게임박물관 관람 등 진행…게임문화재단 등과 MOU 체결

2025/11/28

정진성 기자

넷마블문화재단(이사장 방준혁)은 ‘2025 넷마블게임소통학교’를 마무리했다고 28일 밝혔다.

‘넷마블게임소통학교’는 지난 2016년부터 가정 내 올바른 게임 인식 확산과 가족 간 소통 활성화를 지원하기 위해 운영 중인 프로그램이다. 올해는 기존 초등학생 중심에서 중학생까지 참여 범위를 확대하고, 가족 단위 프로그램에 집중해 운영됐다.

이번 행사에는 초등학교 3학년 이상 및 중학생 가족이 참석해 ▲우리 가족 게임 소통 교육 ▲가족 게임 고민 솔루션 ▲DIY 미로를 탈출해라: 우리 가족 게임미로 만들기 ▲넷마블게임박물관 관람 등 다양한 프로그램에 참여했다.

행사에 참가한 한 학부모는 “게임 때문에 아이와 갈등이 있었는데 강의를 듣고 자녀를 이해하는 계기가 되었다”며 “프로그램 덕분에 아이와 많은 대화를 할 수 있어 좋았다”고 전했다.

한편, 넷마블문화재단은 지난 19일 게임문화재단, 게임문화교육원과 업무협약(MOU)을 체결했다. 이를 통해 두 기관은 이번 ‘2025 넷마블게임소통학교’를 후원했다.

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
넷마블문화재단 넷마블 게임소통학교

